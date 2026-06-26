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Νωρίς αλλά άρχισε... διάβασμα ο Καμορανέζι

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

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Νωρίς αλλά άρχισε... διάβασμα ο Καμορανέζι

Έπιασε δουλειά για να μάθει τα πάντα για... τον αντίπαλο

Κάνει focus στην Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ ο Μάουρο Καμορανέζι, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι αυτό το καλοκαίρι δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη. Και τούτο, διότι η ΑΕΚ θα πρέπει να ξεπεράσει με επιτυχία τρεις προκριματικούς γύρους προκειμένου να αγωνιστεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη League Phase του Conference. Στην ομάδα της Λάρνακας, παρ' όλο που ήταν στους «ισχυρούς» της κλήρωσης για τον β΄ προκριματικό γύρο, η τύχη δεν  χαμογέλασε, καθότι η ισραηλινή ομάδα θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολος αντίπαλος και θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια εκ μέρους των κιτρινοπράσινων για να πάρουν την πρόκριση.

Έχοντας λοιπόν υπόψη ότι η (καλή) αρχή είναι το ήμισυ του παντός, ο Καμορανέζι ξεκίνησε τη «μελέτη» της Μπεϊτάρ, ανιχνεύοντας τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της, με στόχο να παρουσιάσει στις 23 και 30 Ιουλίου, οπόταν είναι ορισμένες οι κρίσιμες αναμετρήσεις κόντρα στη δευτεραθλήτρια του Ισραήλ, όσο το δυνατόν πιο έτοιμη και ανταγωνιστική την ομάδα του. Εξού και η ΑΕΚ διευθέτησε να δώσει τέσσερα πολύ δυνατά παιχνίδια κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της, τρία στην Ολλανδία κι ένα στην Κύπρο με την επιστροφή της, ώστε οι παίκτες να δοκιμαστούν απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους.

Συγκεκριμένα, κατά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της η ΑΕΚ θα τα πει φιλικά με τον ΠΑΟΚ, τον Άγιαξ και την Έλμοντ Σπορτ, ενώ η πρόβα τζενεράλε πριν τον πρώτο αγώνα με την Μπεϊτάρ θα είναι στις 16 Ιουλίου, στο στάδιο «Αλφαμέγα» κόντρα στον Απόλλωνα.

Χθες, η ΑΕΚ ανακοίνωσε κι επίσημα τη μεταγραφή του 33χρονου Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Μάικ βαν ντε Χορν για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο πολύπειρος στόπερ εντάσσεται κι αυτός στην προετοιμασία.

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