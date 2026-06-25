Με τις καλύτερες προϋποθέσεις που... έχει χρόνια να υπάρχουν στην ΑΕΚ!

Υπό εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες αναμένεται να δουλέψει στην Ολλανδία ο Μάουρο Καμορανέζι. Είναι για πρώτη φορά, μετά από αρκετά χρόνια, που στην ΑΕΚ έχουν ολοκληρωθεί οκτώ μεταγραφές πριν την έναρξη της προετοιμασίας και προτού η ομάδα μεταβεί στο εξωτερικό για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Φέτος οι βάσεις της νέας ΑΕΚ θα μπουν στο αθλητικό κέντρο της πόλης Mierlo (29/6-11/7).

Ιδιαίτερα θετικό θεωρείται το γεγονός ότι ο Καμορανέζι θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει με τα καινούργια αποκτήματα και θα εφαρμόσει τα πλάνα του ενόψει των πρώτων κρίσιμων ευρωπαϊκών υποχρεώσεων μέσω των δυνατών φιλικών που έχουν προγραμματιστεί. Παράλληλα, οι νέες προσθήκες θα έχουν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους για να εγκλιματιστούν καλύτερα στην καινούργια τους ομάδα.

Ο Τσάβι Ρόκα, γνωρίζοντας πολύ καλά τα κενά και τις αδυναμίες της ΑΕΚ, όπως αυτές διαφάνηκαν κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, έδρασε γρήγορα και ήδη έχει πετύχει οκτώ προσθήκες, συμπληρώνοντας, σε μεγάλο βαθμό, τον μεταγραφικό σχεδιασμό για τη νέα σεζόν. Βέβαια, σε μια καλοκαιρινή προετοιμασία ουδείς μπορεί να γνωρίζει ποια ανάγκη μπορεί να προκύψει ή ποιο πρόβλημα ενδεχομένως να παρουσιαστεί. Το πιο πιθανόν είναι πως θα γίνουν κι άλλες μεταγραφές, ενώ είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν κι άλλες αποχωρήσεις. Η ανοικτή προπόνηση και ο αγιασμός, που θα γινόντουσαν αύριο, τελικά δεν θα πραγματοποιηθούν. Θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία.