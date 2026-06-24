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Τον έπεισε η προοπτική

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

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Τον έπεισε η προοπτική

Ο Καμορανέζι εξήγησε τον λόγο που επέλεξε να καθίσει στον πάγκο της ΑΕΚ

Το γεγονός ότι η ΑΕΚ πρωταγωνιστεί κάθε χρόνο και κάνει πρωταθλητισμό ήταν ο βασικός λόγος που ο Μάουρο Καμορανέζι επέλεξε την ομάδα της Λάρνακας για να συνεχίσει την προπονητική του καριέρα. Όπως εξήγησε στο πλαίσιο της χθεσινής επίσημης παρουσίασής του, ο κυριότερος λόγος που συμφώνησε με την ΑΕΚ είναι διότι κάθε σεζόν είναι ανταγωνιστική και διεκδικεί τον τίτλο. Ως εκ τούτου, στόχος του ενόψει της νέας σεζόν, όπως δήλωσε, είναι η ομάδα να κάνει μία καλή χρονιά και να επιδείξει συνέχεια και συνέπεια από την αρχή μέχρι το τέλος.

«Το σημείο-κλειδί είναι να καταφέρουμε να αλλάξουμε αυτό το κάτι για να έχουμε περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Ξέρω την ομάδα, ξέρω τους παίκτες αλλά τους γνωρίζω ως αντιπάλους. Είναι διαφορετικό. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δουλέψουμε, ούτως ώστε, όταν έρθει το κρίσιμο σημείο, να έχουμε τη λεπτομέρεια που χρειάζεται προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο μας», επισήμανε.

Ανέφερε επίσης ότι δέχθηκε κρούση από τον Τσάβι Ρόκα ενώ βρισκόταν σε διακοπές, λέγοντας πως «όταν έχεις μία προσφορά από ένα μεγάλο κλαμπ όπως η ΑΕΚ, δεν είναι δύσκολο να πάρεις την απόφαση». Είπε ακόμη ότι ήταν μεγάλη έκπληξη για το ίδιο η πρόταση της ΑΕΚ, δήλωσε χαρούμενος και ευχαρίστησε τον Ρόκα για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό του.

Ερωτηθείς για το στυλ παιχνιδιού που θέλει να εφαρμόσει στην ΑΕΚ, ο Καμορανέζι είπε ότι η τακτική μιας ομάδας έχει να κάνει με τους παίκτες που διαθέτει. Πέρα από το αγωνιστικό και πνευματικό κομμάτι του παιχνιδιού, στον Ιταλοαργεντινό τεχνικό αρέσει, όπως είπε, να δουλεύει με παίκτες που παλεύουν.

Τέλος, για την αποχώρησή του από την Ανόρθωση σχολίασε: «Έδωσα τα πάντα στην Ανόρθωση. Αν κάποιοι είναι στενοχωρημένοι, σημαίνει ότι εκτίμησαν τη δουλειά μου. Αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Δεν παραβίασα οποιονδήποτε όρο ή έσπασα συμβόλαιο».

 

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