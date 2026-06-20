Ανακοίνωσε Γιαν Ρέπας η ΑΕΚ!

Η ομάδα της Λάρνακας ανακοίνωσε την καταρχήν συμφωνία της με τον Σλοβένο μέσο Γιαν Ρέπας.

Η ανακοίνωση:

Η AEK LARNACA FC LTD ανακοινώνει την καταρχήν συμφωνία με τον Σλοβένο μέσο Jan Repas για τα επόμενα 2 χρόνια.

Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται στην Κύπρο τα επόμενα 24ωρα για την ολοκλήρωση της μεταγγραφής.

O Jan Repas ξεκίνησε την καριέρα του από την πατρίδα του και τα τμήματα υποδομής της NK Domzale (64 συμμετοχές, 8 γκολ, 1 ασίστ σε Α' και Β' Ομάδα). Στην συνέχεια αγωνίστηκε στην Γαλλία με την SM Caen (55 συμμετοχές, 6 γκολ, 2 ασίστ σε Α' και Β' Ομάδα) και τα έξι τελευταία χρόνια στην NK Maribor (228 συμμετοχές, 27 γκολ, 42 ασίστ).

Είναι διεθνής με την Εθνική Σλοβενίας (4 συμμετοχές), ενώ έχει αγωνιστεί και στις μικρές Εθνικές ομάδες.