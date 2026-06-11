Μουντιάλ: Σχεδόν οι μισοί παίκτες παίζουν σε πέντε χώρες!

Οι 556 από τους 1.248 ποδοσφαιριστές που έχουν δηλωθεί να αγωνιστούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο αγωνίζονται σε Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία

Το Μουντιάλ έχει διαφημιστεί διαχρονικά ως το παγκόσμιο αντάμωμα του ποδοσφαίρου. Παλαιότερα ίσχυε 100%, όταν οι ομάδες και οι παίκτες ήταν σχετικά άγνωστοι και η ευκαιρία πολλών να εμφανιστούν σε παγκόσμιο κοινό σήμαινε και μια ενδεχόμενη μεταγραφή τους σε «μεγάλο» σύλλογο. Τι ισχύει, όμως, τώρα; Η παγκοσμιοποίηση του ποδοσφαίρου σε συνδυασμό με την οικονομική δύναμη της δυτικής Ευρώπης έχει συσσωρεύσει το παγκόσμιο ταλέντο στις χώρες του Big-5.

Γνωρίζετε πόσοι από τους 1.248 παίκτες που έχουν δηλωθεί να αγωνιστούν στο επερχόμενο Μουντιάλ βγάζουν το ποδοσφαιρικό τους ψωμί σε Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία και Γερμανία; Οι 556! Σωστά, λίγο λιγότεροι από τους μισούς, συγκεκριμένα το 44,6%. Ένα νούμερο που τρομάζει για τον…υδροκεφαλισμό του παγκόσμιου ταλέντου, ακόμα κι αν αυτό το Μουντιάλ είναι εξαιρετικά διευρυμένο με 48 ομάδες απ’ όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου! Όποιος, λοιπόν, παρακολουθεί τα ποδοσφαιρικά τεκταινόμενα στις πέντε αυτές χώρες έχει εικόνα από τους μισούς παίκτες που θα αγωνιστούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο!

Μη φανταστείτε ότι το φαινόμενο αυτό είναι τυχαίο. Όπως δείχνει και ο πίνακας που παραθέτουμε, συμβαίνει λίγο-πολύ τα τελευταία 30 χρόνια. Και μάλιστα στις διοργανώσεις από το 2002 και μετά οι παίκτες που αγωνίζονταν στις πέντε τοπ ευρωπαϊκές χώρες ξεπερνούσαν σε ποσοστό το φετινό εντυπωσιακό εύρημα. Με κορυφαία στιγμή το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2022, όταν οι παίκτες από τις πέντε χώρες αντιπροσώπευαν το 54,8% του συνόλου! Ο φετινός αριθμός, πάντως, τηρουμένων των αναλογιών είναι ακόμα πιο εντυπωσιακός, επειδή προκύπτει μετά τη διεύρυνση του «σώματος» των παικτών κατά 50% σε σχέση με την προηγούμενη διοργάνωση.

Στο τέλος του πίνακα θα βρείτε τα ποσοστά που είχαν διαμορφωθεί στο Μουντιάλ του 1994, το πρώτο που συμμετείχε η Ελλάδα. Από εκείνο το ραντεβού έλλειψαν και η Αγγλία και η Γαλλία, ωστόσο όπως βλέπετε δεν πτοήθηκαν καθόλου οι χώρες να εμφανιστούν στην πρώτη πεντάδα με τους περισσότερους ποδοσφαιριστές. Συνολικά η αναλογία των παικτών τότε ήταν πολύ πιο ισορροπημένη, με έναν στους τρεις να αγωνίζεται στις BIG-5 χώρες. Και φυσικά όσο πηγαίνουμε πιο πίσω, τόσο περισσότερους ποδοσφαιριστές βρίσκουμε που αγωνίζονταν σε άλλο πρωτάθλημα από το δικό τους.

Στην κορυφή των συλλόγων με τους περισσότερους παίκτες βρίσκεται η Μάντσεστερ Σίτι. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, 19 (!) ποδοσφαιριστές της βρίσκονται στις αποστολές των 48 ομάδων.

sdna.gr