«Θωρακίστηκε» στα μετόπισθεν

«Γεμίζει» και στο κέντρο της άμυνας η ΑΕΚ μετά και την επισημοποίηση της μεταγραφής του Ζαχαρία Άδωνη. Ο 26χρονος Κύπριος στόπερ πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το συμβόλαιό του που είναι διάρκειας δύο χρόνων. Είναι ο τρίτος αμυντικός που αποκτά τα τελευταία χρόνια η ΑΕΚ από τον Απόλλωνα, μετά τις περιπτώσεις των Εκπολό και Ρομπέρζ.

Με την απόκτηση του Άδωνη, οι κεντρικοί αμυντικοί των κιτρινοπράσινων έγιναν τέσσερις, εάν συμπεριληφθεί σ’ αυτή την κατηγορία και ο Γκόντσγουιλ Εκπολό, του οποίου ναι μεν η φυσική θέση είναι στο δεξί άκρο της άμυνας, ωστόσο πολλάκις έχει ανταποκριθεί σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό και στη θέση του στόπερ. Βασικός και αναντικατάστατος και στη νέα αγωνιστική περίοδο, στο κέντρο άμυνας της ΑΕΚ, θα είναι ο Χρβόγε Μιλίτσεβιτς, αφού ο 33χρονος Βόσνιος είναι εκ των ηγετών, αρχηγών και στυλοβατών της ομάδας της Λάρνακας τα τελευταία χρόνια.

Απ’ εκεί και πέρα, μετά τη φυγή Ρομπέρζ θέση βασικού, δίπλα στον Μιλίτσεβιτς, θα διεκδικήσουν οι Ενρίκ Σαμπορίτ και Ζαχαρίας Άδωνη. Ο 34χρονος Ισπανός αμυντικός ταλαιπωρήθηκε από σοβαρό τραυματισμό κατά τη λήξασα σεζόν, εξού και συμμετείχε μόνο σε 16 παιχνίδια πρωταθλήματος, τα 14 ως βασικός. Στην ΑΕΚ ευελπιστούν ότι τη νέα χρονιά ο Σαμπορίτ θα μπορέσει να προσφέρει περισσότερες βοήθειες στην ομάδα.

Τέλος ο Πονς, προ των πυλών ο Πάνκοφ

Σε μια άλλη εξέλιξη, παρελθόν αποτελεί για την ΑΕΚ ο Πέρε Πονς. Οι κιτρινοπράσινοι είχαν δώσει προθεσμία στον 33χρονο Ισπανό μέσο για να απαντήσει στην πρόταση που του έγινε μέχρι τις αρχές Ιουνίου αλλά ο παίκτης ζήτησε περισσότερο χρόνο, θέλοντας να εξαντλήσει τα περιθώρια για να βρει ομάδα στην πατρίδα του. Ως εκ τούτου, η ΑΕΚ ανακοίνωσε χθες επίσημα την ολοκλήρωση της συνεργασίας της μαζί του.

«Ο Πονς αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας μας από το καλοκαίρι του 2022. Σε αυτή την τετραετία κατέγραψε συνολικά 167 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 14 γκολ. Με την ποιότητα, την εμπειρία και τον επαγγελματισμό του συνέβαλε καθοριστικά στις επιτυχίες της ομάδας τα τελευταία χρόνια σε Κύπρο και Ευρώπη», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση. Προ των πυλών του ΑΕΚ Αρένα βρίσκεται ο Ιβάν Πάνκοφ.