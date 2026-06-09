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Τέλος ο Πέρε Πονς από την ΑΕΚ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Τέλος ο Πέρε Πονς από την ΑΕΚ!

Ανακοίνωση από την ΑΕΚ για την αποχώρηση του Ισπανού χαφ

Η ομάδα της Λάρνακας ανακοίνωσε την αποχώρηση του Πέρε Πονς από την ομάδα έπειτα από 4 χρόνια παρουσίας στην «Αρένα». 

Αναλυτικά: 

H AEK LARNACA FC LTD ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της ομάδας μας με τον Pere Pons.

Ο Ισπανός μέσος αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας μας από το καλοκαίρι του 2022 και σε αυτή την τετραετία κατέγραψε 167 συνολικά συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 14 γκολ. Με την ποιότητα, την εμπειρία και τον επαγγελματισμό του συνέβαλε καθοριστικά στις επιτυχίες που πέτυχε η ομάδα μας τα τελευταία χρόνια, τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στις ευρωπαϊκές της πορείες. 

Τον ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

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