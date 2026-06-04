Διπλή ανανέωση στην ΑΕΚ!

Αναλυτικά:

2028

Η ΑΕΚ LARNACA FC LTD είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας με τον Ανδρέα Παρασκευά και τον Γιώργο Ναούμ για τα επόμενα 2 χρόνια.

Ο διεθνής τερματοφύλακας συνεχίζει την πορεία του στην ομάδα μας, συμπληρώνοντας πλέον έξι σεζόν παρουσίας στην ΑΕΚ. Με επαγγελματισμό και συνέπεια, έχει καταγράψει μέχρι στιγμής 8 συμμετοχές κάτω από τα δοκάρια της ομάδας μας.

Προϊόν των Ακαδημιών, ο διεθνής μεσοεπιθετικός συνεχίζει να αποτελεί ένα σημαντικό μέλος του Κυπριακού κορμού της ομάδας μας. Από την ένταξη του στην 1η ομάδα το 2019 έχει καταγράψει 87 συμμετοχές και 2 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Όλη η οικογένεια της ΑΕΚ τους εύχεται κάθε επιτυχία.