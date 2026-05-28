Εκκαθαρίσεων... συνέχεια στην ΑΕΚ!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Νέα διπλή αποχώρηση από την ΑΕΚ
Η ανακοίνωση για τους Μουντραζίγια και Καρδέρο:
H AEK LARNACA FC LTD ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της ομάδας μας με τους Robert Mudrazija και Αlejandro Cardero.
Ο Robert Mudrazija ήρθε στην ομάδα μας ως δανεικός από την GNK Dinamo Zagreb και κατέγραψε 13 συμμετοχές και 1 γκολ.
O Alejandro Cardero ήρθε στην ομάδα μας ως δανεικός από την Real Oviedo και επίσης κατέγραψε 13 συμμετοχές και 1 γκολ.
Τους ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην ομάδα μας και τους ευχόμαστε τα καλύτερα για την συνέχεια της καριέρας τους.