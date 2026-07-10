Συναγερμός με Μπάγιτς στην ΑΕΚ

Ανησυχία στην ΑΕΚ για την κατάσταση του Μπάγιτς.

Ο Βόσνιος επιθετικός των κιτρινοπρασίνων αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού και στο 28ο λεπτό του φιλικού με τον Άγιαξ πέρασε εκτός. Εκ πρώτης, φαίνεται πως πρόκειται για μυϊκό τραυματισμό.

Ο Μπάγιτς θα περάσει άμεσα από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ώστε να διαφανεί το μέγεθος του προβλήματος. Στη θέση του πέρασε ο Ρούμπιο. Υπενθυμίζουμε πως η αποστολή της ΑΕΚ επιστρέφει στη βάση της αύριο, 11 Ιουλίου.