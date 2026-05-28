Άλλο ένα «αντίο» της ΑΕΚ - Τέλος ο Αλομέροβιτς

Συνέχεια στους… αποχαιρετισμούς από την ΑΕΚ.

Η ομάδα της Λάρνακας εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας αποχαιρετά -και- τον Ζλάταν Αλομέροβιτς.

Αναλυτικά: «H AEK LARNACA FC LTD ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της ομάδας μας με τον Zlatan Alomerovic.

Ο Σέρβος τερματοφύλακας ήρθε στην ομάδα μας το καλοκαίρι του 2024 και σε αυτή τη διετία κατέγραψε συνολικά 57 συμμετοχές κάτω από τα δοκάρια, έχοντας σημαντική συμβολή στις επιτυχίες της ομάδας μας σε Κύπρο και Ευρώπη. Με τις καθοριστικές του επεμβάσεις, τη σταθερότητα και την παρουσία του κάτω από τα δοκάρια αποτέλεσε μία αξιόπιστη λύση για την ομάδα μας και συνέβαλε ουσιαστικά στην πορεία της τα τελευταία δύο χρόνια.

Τον ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».