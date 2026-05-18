Ροντινέι: «Δεν πετύχαμε τον στόχο, αλλά… θα επιστρέψουμε»

Ο Ροντινέι έκλεισε τη σεζόν με γκολ σε μεγάλα ντέρμπι και μήνυμα προς τον κόσμο του Ολυμπιακού, ζητώντας συγγνώμη για τον τίτλο και υποσχόμενος επιστροφή.

Με τον πιο εμφατικό τρόπο «σφράγισε» τη φετινή του παρουσία ο Ροντινέι, καταγράφοντας ένα εντυπωσιακό και σπάνιο στατιστικό στο φινάλε της σεζόν. Ο Βραζιλιάνος μπακ του Ολυμπιακού κατάφερε να σκοράρει σε τρία διαδοχικά ντέρμπι.

Ο Βραζιλιάνος μπακ βρήκε δίχτυα αρχικά απέναντι στον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της 10ης Μαΐου, συνέχισε με γκολ κόντρα στον Παναθηναϊκό λίγες ημέρες αργότερα και ολοκλήρωσε το εντυπωσιακό του σερί με τέρμα απέναντι στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ένα σερί που δεν έχει προηγούμενο σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα για παίκτη των «ερυθρόλευκων».

Παράλληλα, ο Ροντινέι αποτέλεσε έναν από τους πιο καθοριστικούς παίκτες του Ολυμπιακού στα Play Offs, βρίσκοντας δίχτυα τέσσερις φορές στα τελευταία πέντε παιχνίδια της ομάδας του και δείχνοντας την επιθετική του συνέπεια στα πιο απαιτητικά ματς της σεζόν.

Ωστόσο, πέρα από τα αγωνιστικά, ο Βραζιλιάνος θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια για τη συνολική πορεία της ομάδας, στέλνοντας μήνυμα προς τον κόσμο του Ολυμπιακού μέσα από τα social media, με διάθεση απολογισμού αλλά και πίστης για τη συνέχεια.

Η ανάρτησή του ανέφερε: «Τέσσερα γκολ στα τελευταία 5 παιχνίδια. Σε ευχαριστώ Θεέ που μου δίνεις την δύναμη κάθε μέρα ώστε να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπώ περισσότερο, δηλαδή να παίζω ποδόσφαιρο και να το απολαμβάνω.Θα ήθελα να απολογηθώ στους φιλάθλους μας (για το Πρωτάθλημα) που δεν πετύχαμε φέτος τον στόχο μας που ήταν να γίνουμε Πρωταθλητές αλλά να είστε σίγουροι πώς θα γυρίσουμε πιο δυνατοί γιατί είμαστε και πάντα θα είμαστε οι καλύτεροι στην Ελλάδα. Η οικογένεια του Ολυμπιακού!».

 

 

