Ρεαλιστής ο Κόβατς: «Ούτε του χρόνου θα μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε την Μπάγερν»

Ο Νίκο Κόβατς έκανε μια δήλωση που θα συζητηθεί.

Η Ντόρτμουντ ολοκλήρωσε μια πολύ καλή σεζόν στην Bundesliga, αλλά και πάλι τερμάτισε 16 βαθμούς πίσω από την Μπάγερν που έπαιζε χωρίς αντίπαλο. Ο προπονητής της Μπορούσια, Νίκο Κόβατς, θεωρεί πως ούτε τη νέα σεζόν η ομάδα του θα μπορέσει να κοιτάξει στα μάτια τους Βαυαρούς.

«Ξέρω ότι όλοι περιμένουν περισσότερα πράγματα για του χρόνου. Όμως δεν βλέπω να μπορούμε να απειλήσουμε την Μπάγερν ούτε την επόμενη σεζόν. Δεν είμαι αφελής άνθρωπος, αλλά ρεαλιστής και προσπαθώ να βάλω τα πάντα σε σωστή οπτική και προοπτική. Η Μπάγερν έχει πολύ περισσότερα χρήματα και πολύ περισσότερους σταρ από μας», τόνισε «ωμά» και ρεαλιστικά ο Κροάτης τεχνικός.

