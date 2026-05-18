Δεν έλειψαν τα κίνητρα από την Ομόνοια μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος και αυτό φαίνεται σε κάθε παιχνίδι.

Το τριφύλλι μοιάζει αποφασισμένο να κλείσει τη σεζόν γράφοντας ιστορία με χρυσά γράμματα.

Με 84 βαθμούς στο σακούλι και μία αγωνιστική να απομένει, η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ έχει την ιστορική ευκαιρία να ξεπεράσει τους 86 βαθμούς του ΑΠΟΕΛ (2017/18) και να γίνει η ομάδα με την κορυφαία συγκομιδή στην ιστορία του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Το κίνητρο είναι τεράστιο! Μια νίκη επί του Απόλλωνα στο φινάλε, την επόμενη Παρασκευή στο ΓΣΠ (17:30), θα εκτοξεύσει την Ομόνοια στους 87 βαθμούς, τοποθετώντας την στην απόλυτη κορυφή των στατιστικών.

Οι πρωταθλητές θέλουν να αποδείξουν πως δεν είναι απλώς οι πρώτοι, αλλά οι κορυφαίοι όλων των εποχών σε μια εντυπωσιακή διαδρομή 36 αγώνων.