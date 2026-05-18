ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Νεϊμάρ έγινε λανθασμένα αλλαγή και ξέσπασε μπροστά στις κάμερες

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Νεϊμάρ έγινε λανθασμένα αλλαγή και ξέσπασε μπροστά στις κάμερες

Ο Νεϊμάρ έγινε αλλαγή κατά λάθος και έδειχνε το χαρτάκι στην κάμερα!

Όλα τα έχει η Σάντος, οι διαιτητικές γκάφες έλειπαν... Η θρυλική ομάδα έχασε με 3-0 στην έδρα της από την Κοριτίμπα και είναι μόλις 16η στο πρωτάθλημα της Βραζιλίας, ωστόσο η αναμέτρηση επισκιάστηκε από ένα λάθος με... θύμα τον Νεϊμάρ.

Ο προπονητής της Σάντος ήθελε να προχωρήσει σε αλλαγή, στο 65ο λεπτό και ο τέταρτος διαιτητής σχημάτισε, στον φωτεινό πίνακα, τον αριθμό της φανέλας του Νεϊμάρ. Μόνο που έκανε λάθος, διότι το χαρτάκι που του είχαν δώσει έγραφε τον αριθμό «31» και έπρεπε να βγει κανονικά ο Γκονσάλο Εσκομπάρ.

Ο 34χρονος σούπερ σταρ έγινε έξαλλος και μάλιστα πήρε το χαρτάκι της αλλαγής που δόθηκε από τον πάγκο της ομάδας του και το έδειξε στην κάμερα! Παρότι υπήρξε προφανές λάθος, η αλλαγή έγινε με τον Νεϊμάρ να δίνει τη θέση του στον Ρομπίνιο Τζούνιορ.

Ο Νεϊμάρ πασχίζει να ξαναβρεί τη φόρμα του μετά τους τραυματισμούς του ελπίζοντας (χωρίς πολλές πιθανότητες) να μπει στην αποστολή της Βραζιλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο άλλοτε άσος της Μπαρτσελόνα και της Πάρί είναι πρώτος σκόρερ στην ιστορία της «σελεσάο» με 79 γκολ, ωστόσο έχει να φορέσει το εθνόσημο από το 2023.

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη