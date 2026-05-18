ΒΙΝΤΕΟ: Ο Νεϊμάρ έγινε λανθασμένα αλλαγή και ξέσπασε μπροστά στις κάμερες

Όλα τα έχει η Σάντος, οι διαιτητικές γκάφες έλειπαν... Η θρυλική ομάδα έχασε με 3-0 στην έδρα της από την Κοριτίμπα και είναι μόλις 16η στο πρωτάθλημα της Βραζιλίας, ωστόσο η αναμέτρηση επισκιάστηκε από ένα λάθος με... θύμα τον Νεϊμάρ.

Ο προπονητής της Σάντος ήθελε να προχωρήσει σε αλλαγή, στο 65ο λεπτό και ο τέταρτος διαιτητής σχημάτισε, στον φωτεινό πίνακα, τον αριθμό της φανέλας του Νεϊμάρ. Μόνο που έκανε λάθος, διότι το χαρτάκι που του είχαν δώσει έγραφε τον αριθμό «31» και έπρεπε να βγει κανονικά ο Γκονσάλο Εσκομπάρ.

Ο 34χρονος σούπερ σταρ έγινε έξαλλος και μάλιστα πήρε το χαρτάκι της αλλαγής που δόθηκε από τον πάγκο της ομάδας του και το έδειξε στην κάμερα! Παρότι υπήρξε προφανές λάθος, η αλλαγή έγινε με τον Νεϊμάρ να δίνει τη θέση του στον Ρομπίνιο Τζούνιορ.

Ο Νεϊμάρ πασχίζει να ξαναβρεί τη φόρμα του μετά τους τραυματισμούς του ελπίζοντας (χωρίς πολλές πιθανότητες) να μπει στην αποστολή της Βραζιλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο άλλοτε άσος της Μπαρτσελόνα και της Πάρί είναι πρώτος σκόρερ στην ιστορία της «σελεσάο» με 79 γκολ, ωστόσο έχει να φορέσει το εθνόσημο από το 2023.