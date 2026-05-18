Παπαδόπουλος: «Δύσκολη περίπτωση ο Κάστανος» (Τι είπε για επιστροφή Ράτζκοφ)

Διαβάστε όσα είπε ο Ε.Τ της «Ελαφράς Ταξιαρχίας»:

Για το ενδεχόμενο επιστροφής του Ράτζκοφ: «Θα σας στεναχωρήσω, αλλά δεν μπορώ να πω κάτι πριν να υπάρχει μια οριστική απόφαση. Εμείς ξέρουμε ότι ο Λιάσος είναι προπονητής μας μέχρι το τέλος της σεζόν και από εκεί και πέρα θα προκύψουν αρκετές ανακοινώσεις».

Για τη νέα σεζόν: «Αφενός η θέση μας φέτος και η διαφορά από την κορυφή, νομίζω κάνει ξεκάθαρο τον στόχο ότι θέλουμε να είμαστε πολύ καλύτεροι από ό,τι φέτος. Θα δούμε τη στελέχωση».

Για το ύψος του μπάτζετ αν θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα: «Αυτό που είναι ειλημμένη απόφαση είναι ότι θέλουμε να μειώσουμε τον μέσο όρο ηλικίας. Αυτό δεν σημαίνει πως οι παίκτες θα είναι δεύτερης ή τρίτης διαλογής. Απλά θέλουμε να βρούμε παίκτες με προοπτική. Το πλάνο μας δεν αλλάζει. Το κέρδος το μεγάλο του Άρη ήρθε από παίκτες που μπορεί να μην τους είχε ακούσει κανείς. Εξελίχθηκαν στην ομάδα, την βοήθησαν ουσιαστικά και μεταπωλήθηκαν».

Για τον Κορέια: «Δεν χωράει αμφιβολία αν δει κανείς τα στατιστικά του. Ήταν ο πρώτος με διαφορά στα λεπτά συμμετοχής. Είχαμε και την ατυχία με το Έργας. Έχω διαβάσει πάρα πολλά και για τον Κορέια και για άλλους, όμως όπως σας είπα θα έχουμε ανακοινώσεις αρκετές μετά το φινάλε του πρωταθλήματος. Μπορεί να έχουμε και αυτή την εβδομάδα, όμως τα σημαντικά από βδομάδας».

Για τον Κάστανο: «Είναι από τις πιο δύσκολες περιπτώσεις γιατί δεν είναι δικός μας παίκτης. Όμως και η δική του περίπτωση θα συζητηθεί. Είναι ψηλό το συμβόλαιό του γιατί αγωνιζόταν σε ομάδα πρώτης κατηγορίας της Ιταλίας. Όμως είναι πολλά τα πράγματα, όπως τί θέλει ο ίδιος, τί θέλει η ομάδα του και εμείς. Είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί από πλευράς μας με το τέλος της σεζόν. Ο ίδιος δεν εξέφρασε άποψη, είχε κάνει κάποιες δηλώσεις ότι θέλει να παίξει σε πιο ψηλό επίπεδο, αλλά δήλωσε χαρούμενος και ικανοποιημένος στον Άρη. Είναι ένα θέμα που δεν είναι εύκολο, όμως θα το δούμε».