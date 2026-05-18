ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νεϊμάρ: Οι Βραζιλιάνοι δεν τον θέλουν στο Μουντιάλ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Νεϊμάρ: Οι Βραζιλιάνοι δεν τον θέλουν στο Μουντιάλ!

Ένα από τα μεγαλύτερα σάιτ της Βραζιλίας έκανε ψηφοφορία αναφορικά με την παρουσία ή μη του Νεϊμάρ στο Μουντιάλ και ο κόσμος αποφάσισε να τον αφήσει... εκτός.

Το μεγάλο ερώτημα του φετινού Μουντιάλ θα λυθεί τις επόμενες ώρες, όταν και ο Κάρλο Αντσελότι θα «απαντήσει» στο αν ο Νεϊμάρ θα βρίσκεται ή όχι στην αποστολή της Βραζιλίας για τα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Η συζήτηση έχει αρχίσει από το περασμένο έτος και πλέον κορυφώνεται, αφού ο Ιταλός Εκλέκτορας σύντομα θα ονοματίσει τους 26 ποδοσφαιριστές που θα έχει μαζί του, στην προσπάθεια να οδηγήσει τη Σελεσάο στο 6ο της αστέρι.Μπορεί ο 34χρονος σταρ της Σάντος να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του -αγωνιστικά και μη- για να βρεθεί στις τελικές επιλογές, και τα ρεπορτάζ να αναφέρουν πως εν τέλει θα δώσει το «παρών» στο μεγάλο ραντεβού, ωστόσο ο κόσμος φαίνεται πως έχει διαφορετική άποψη επί του θέματος.

Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα geglobo, μια από τις πιο δημοφιλείς στη χώρα του Καφέ, διεξήγαγε ψηφοφορία επί του θέματος και οι φίλαθλοι της Σελεσάο απεφάνθησαν πως ο Νέι δεν πρέπει να βρίσκεται στην αποστολή! Αν και οριακά, καθώς το 50.79% ήταν υπέρ του... όχι.

Ο ίδιος πάντως παραμένει σε... αναμμένα κάρβουνα και δήλωσε για ακόμη μια φορά πως δούλεψε σκληρά, αν δεν κληθεί όμως, θα υποστηρίζει ένθερμα από μακριά την προσπάθεια των συμπαικτών του.

gazzetta.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη