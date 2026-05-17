Μεγαλώνουμε… σοβαρά

Ο Ρομπέρζ αποφάσισε να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Άφησε μεγάλο στίγμα στο κυπριακό ποδόσφαιρο, τόσο στον Απόλλωνα όσο και στην ΑΕΚ. Η Κύπρος αποτελεί πλέον -όσο παράδοξο κι αν ακούγεται- πόλο έλξης για ποδοσφαιριστές είτε που έρχονται για να καταξιωθούν, είτε που έρχονται καταξιωμένοι. Βαριά βιογραφικά με αποκορύφωμα τους Νταβίντ Λουίζ και Στέφαν Γιόβετις συνυπήρχαν στη σεζόν που φτάνει στο τέλος της και αυτό αποδεικνύει πως μπορούμε να φέρουμε σοβαρά… «ονόματα». Εξάλλου και ο Κοκόριν διαθέτει ένα αξιόλογο βιογραφικό, όπως επίσης και πολλοί άλλοι από τις ομάδες της πρώτης εξάδας. Τα δύο δε εισιτήρια για το Champions League ενόψει της νέας περιόδου, ίσως αποτελέσουν επιπλέον δέλεαρ για την καλοκαιρινή μεταγραφική.

Α.Κ