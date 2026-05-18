ΒΙΝΤΕΟ: Δάκρυσε στο αντίο του στην Μπαρτσελόνα ο Λεβαντόφσκι

Μετά από τέσσερα χρόνια πετυχημένης παρουσίας, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι πραγματοποίησε την τελευταία του εμφάνιση στο «Καμπ Νου», στη νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Μπέτις (3-1). Ο Πολωνός φορ ανακοινώθηκε προ ημερών πως θα αποχωρήσει από τους «μπλαουγκράνα», με τους οποίους κατέκτησε τρία πρωταθλήματα, τρία Σούπερ Καπ και ένα Κύπελλο Ισπανίας.

«Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε σήμερα. Για μένα, είναι μια συναρπαστική και δύσκολη μέρα, αλλά όταν έφτασα, ήξερα ότι ήταν ένας πολύ μεγάλος σύλλογος και η αγάπη σας ήταν απίστευτη», τόνισε με δάκρυα στα μάτια ο 37χρονος άσος, που είχε 119 γκολ σε 192 εμφανίσεις.

«Από την πρώτη μέρα ένιωσα σαν στο σπίτι μου. Χάρη στους παίκτες, τους προπονητές και το σταφ, ήταν τιμή μου να δουλέψω για αυτόν τον σύλλογο. Έχουμε βιώσει μερικές σπουδαίες στιγμές σε αυτά τα τέσσερα χρόνια και είμαι περήφανος για όλα όσα έχουμε καταφέρει μαζί. Σας αποχαιρετώ στο γήπεδο, αλλά θα κουβαλάω πάντα την Μπάρτσα στην καρδιά μου. Ευχαριστώ εσάς, τους οπαδούς. Κάποτε οπαδός της Μπάρτσα, πάντα οπαδός της Μπάρτσα. Ζήτω η Μπάρτσα και ζήτω η Καταλονία», πρόσθεσε.

Ο Χάνσι Φλικ στη συνέντευξη Τύπου αποθέωσε τον «Λέβα» για την προσφορά του: «Δουλεύω με τον Ρόμπερτ πολλά χρόνια, είναι φίλος και θα μπορούσε να ήταν μια τέλεια βραδιά αν είχε σκοράρει - πλησίασε πολύ - αλλά ήταν ένα τέλειο αποχαιρετιστήριο μήνυμα, πολύ συναισθηματικό, δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Έχει μια μαγική σύνδεση με τους ανθρώπους εδώ. Είναι ένας φανταστικός άνθρωπος και ένας παίκτης παγκόσμιας κλάσης, θέλω να του πω ευχαριστώ. Φυσικά και θα μας λείψει, μας έχει χαρίσει γκολ και τίτλους, είναι καλός άνθρωπος, αλλά το να φεύγουν παίκτες είναι μέρος του ποδοσφαίρου», τόνισε.

«Δεν είναι εύκολο να αντικαταστήσεις τον Ρόμπερτ. Είναι ο καλύτερος σέντερ φορ στον κόσμο εδώ και 15 χρόνια. Χρειαζόμαστε έναν επιθετικό που να είναι συνδεδεμένος με την ομάδα, αλλά που να σκοράρει κα

