Έτοιμη να κάνει ό,τι χρειάζεται για τον Ρόδρι η Ρεάλ!

Η Ρεάλ Μαδρίτης σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ είναι έτοιμη να κάνει ό,τι χρειαστεί για να ντύσει στα χρώματά της τον Ρότρι.

Αποφασισμένη να κάνει ό,τι χρειαστεί για να αποκτήσει τον Ρόντρι είναι η Ρεάλ Μαδρίτης.

Ισπανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο Ζοζέ Μουρίνιο ο οποίος αναμένεται σύντομα και επίσημα να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της «βασίλισσας» έχει θέσει την απόκτηση του Ισπανού άσου ως τον πρώτο και κύριο μεταγραφικό στόχο για την ερχόμενη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού.

Έτσι στη Ρεάλ Μαδρίτης οι υπεύθυνοι της ομάδας με επικεφαλής τον Φλορεντίνο Πέρεθ φέρονται να ετοιμάζουν να μπουν αρκετά δυναμικά στην προσπάθεια για να εξασφαλίσουν την υπογραφή του παίκτη.

Μάλιστα, αναφέρουν ότι ο Πορτογάλος τεχνικός θεωρεί ότι ο Ρόδρι είναι ο ιδανικός για να αποτελέσει τον ηγέτη της δικής του Ρεάλ Μαδρίτης και πάνω σε αυτόν να χτιστεί η μεσαία γραμμή αλλά και γενικότερα η ομάδα για τη νέα σεζόν.

Θυμίζουμε ότι ο Ρόδρι έχει ανακοινώσει και επίσημα, όπως και η Μάντσεστερ Σίτι ότι η συνεργασία τους έχει ολοκληρωθεί…

