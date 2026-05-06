Ένα ήταν αρκετό για την ΑΕΚ για την 5η σερί έξοδο στην Ευρώπη, στο... αεροπλάνο και ο Απόλλων

Το γκολ του Ριάντ Μπάγιτς χάρισε τη νίκη στην ΑΕΚ απέναντι στον Απόλλωνα στην «Αρένα» (1-0), ένα αποτέλεσμα που την στέλνει στην Ευρώπη για 5η διαδοχική σεζόν και 10η τα τελευταία 12 χρόνια.

Από την άλλη για τον Απόλλωνα, η 3η ήττα με τον Λοσάδα στον πάγκο, δεν στοίχησε αφού μετά την ήττα του ΑΠΟΕΛ, ουσιαστικά εξασφάλισε και αυτός θέση στην Ευρώπη και μπαίνει ξανά στο... αεροπλάνο, μετά από τρεις σεζόν. Για να μείνει εκτός θα πρέπει να κερδίσουν και τα τρία ματς οι γαλαζοκίτρινοι και αντίστοιχα να χάσουν οι κυανόλευκοι.

Οι Λαρνακείς σε ένα παιχνίδι με μπόλικες κίτρινες από τον Ελβετό διαιτητή Λούκα Τσιμπέλι, ήταν πιο αποτελεσματική και βρήκε το γκολ της νίκης μόλις στο 11ο λεπτό με τον Βόσνιο. Ήταν το δέκατο του φετινό και επέστρεψε στα γκολ έπειτα από ένα σχεδόν μήνα.

Στην επανάληψη, κυριάρχησε η δύναμη και εκτός από κίτρινες είχαμε και την αποβολή του Εκπολό.

Το LIVE του αγώνα

Τέλος της αναμέτρησης

73΄ - Μαζεύει εύκολα ο Αλομέροβιτς το σουτ εντός περιοχής από τον Λιούμπιτς.

72΄ - Μόλις δίπλα από την εστία του Κουν το δεξί σουτ από τον Ιβάνοβιτς.

Ξεκίνησε το β΄ μέρος.

Μετά από δίλεπτη καθυστέρηση ολοκληρώνεται το α΄ ημίχρονο.

45+2΄ - Ο Κουν με υπερένταση λέει όχι στον Μπάγιτς σε πλασέ εντός περιοχής, με την μπάλα να καταλήγει σε κόρνερ.

45΄ - Οριζόντιο δοκάρι και άουτ για την ΑΕΚ μετά από δυνατό βολέ του Πονς.

40΄ - Προβολή του Ρομπέρζ σε εκτέλεση φάουλ του Κυριάκου, πάει ψηλά πάνω από την εστία του Κουν.

33΄ - Πάνω από τα δοκάρια η προβολή του Μαλεκκίδη έπειτα από εκτέλεση φάουλ.

26΄ - Πέφτει και μαζεύει ο Αλομέροβιτς το αριστερό σουτ από τον Μάρκοβιτς.

14΄ - Ο Κουν σταματά το δυνατό βολέ από τον Πονς εντός περιοχής.

11΄ - ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ: Ο Εκπολό γύρισε στον Μπάγιτς από δεξιά, με τον φορ των κιτρινοπρασίνων να κοντρολάρει και μετά να πλασάρει εύστοχα.

8΄ - Δυνατό σουτ από τον Βρίκκη έξω από την περιοχή, έδιωξε με γροθιές ο Αλομέροβιτς.

Ξεκίνησε η αναμέτρηση

ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Εκπολό, Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Γκαρσία (38΄ Ιωάννου), Κυριάκου (80΄ Σουάρεθ), Ναούμ (68΄ Μιραμόν), Πονς, Λέδες, Μπάγιτς (68΄ Μουντραζίγια), Ιβάνοβιτς (80΄ Καρδερό).

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Σιήκκης, Λαμ (46΄ Κβίντα), Άδωνη, Μαλεκκίδης, Μπράουν (65΄ Τομάς), Ρωτής (65΄ Λιούμπιτς), Μάρκοβιτς, Βρίκκης, Π. Χαραλάμπους, Γιούσεφ (80΄ Ροντρίγκες).

ΣΚΟΡΕΡ: 11΄ Μπάγιτς / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 26΄ Εκπολό, 32΄ Ρομπέρζ, 61΄ Σιήκκης, 83΄ Μιραμόν / 44΄ Ρωτής, 60΄ Σιήκκης, 70΄ Εσκρίτσε, 88΄ Λιούμπιτς

ΚΟΚΚΙΝΗ: 81΄ Εκπολό (2η κίτρινη)

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Λούκα Τσιμπέλι

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος

4ος Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης

VAR: Λούκας Φάχντριχ

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Νικολαΐδης Χρίστος