Παίζει πρώτη και θέλει να το εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ ταξιδεύει με προορισμό το ΓΣΠ (17:00) όπου θα φιλοξενηθεί από τον ΑΠΟΕΛ, με ένα και μοναδικό ζητούμενο. Οι Λαρνακείς με τρίποντο κλειδώνουν σχεδόν στο 100% το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Οι κιτρινοπράσινοι είναι στη 2η θέση με 61 βαθμούς και στο +3 από τον 3ο Απόλλωνα, άρα γίνεται αντιληπτό πως αφού χρονικά αγωνίζονται πρώτοι, μπορούν αποκτήσουν το… πλεονέκτημα και να μην νοιάζονται ιδιαίτερα για το παιχνίδι των κυανόλευκων.

Η ΑΕΚ προσπαθεί -αν και στο φινάλε- να βρει σταθερότητα για να μην βρεθεί προ δυσάρεστων εκπλήξεων και το παιχνίδι στο ΓΣΠ προσφέρεται για δεύτερη σερί επιτυχία. Το γεγονός πως ο ΑΠΟΕΛ δεν βρίσκεται στα καλά του, δεν αποπροσανατολίζει τον Ροθάδα και τους ποδοσφαιριστές του. Θα προσεγγίσουν το παιχνίδι με σοβαρότητα, ώστε να μην δώσουν δικαιώματα για χαμένο έδαφος.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό, δεν υπολογίζονται οι Ρούμπιο, Σαμπορίτ, Αμί, Καμπρέρα και Τσακόν.