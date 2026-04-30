Θέμα... ηλικίας αλλά όχι ποιότητας

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Η πληροφόρηση που υπάρχει είναι ότι ο Ρόκα ήδη έχει ξεκινήσει προεργασία για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν

Ίσως το πιο δύσκολο καλοκαίρι θα είναι το ερχόμενο για τον Τσάβι Ρόκα σε σχέση με τον προγραμματισμό που εκκρεμεί στην ΑΕΚ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Η ομάδα, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα είναι στην Ευρώπη και του χρόνου, ενώ είναι θέμα χρόνου η επισημοποίηση της επιστροφής του Καταλανού τεχνικού διευθυντή στην «ΑΕΚ Αρένα». Η πληροφόρηση που υπάρχει είναι ότι ο Ρόκα ήδη έχει ξεκινήσει προεργασία για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, με την ανανέωση των συμβολαίων που εκπνέουν τον ερχόμενο μήνα να αποτελεί τον μεγαλύτερο «πονοκέφαλο». Όχι τόσο για την αξία των ποδοσφαιριστών, τα συμβόλαια των οποίων λήγουν, όσο για την ηλικία τους.

Είναι ενδεικτικό πως εφτά ποδοσφαιριστές που αποτέλεσαν φέτος τη ραχοκοκαλιά της ΑΕΚ (και με μεγάλη συνεισφορά τα προηγούμενα χρόνια), τα συμβόλαια των οποίων εκπνέουν τις προσεχείς εβδομάδες, είναι άνω των 33 χρόνων. Οι ποδοσφαιριστές αυτοί είναι οι ακόλουθοι: Πέρε Πονς, 33 χρόνων (20/02/93), Άνχελ Γκαρσία, 33 χρόνων (03/02/93), Γκουστάβο Λέδες, 34 χρόνων (28/09/92), Μάρκους Ροντέν, 35 χρόνων (11/05/91), Βαλεντίν Ρομπέρζ, 39 χρόνων (09/06/87), Χόρχε Μιραμόν, 37 χρόνων (02/06/89), Ζλάταν Αλομέροβιτς, 35 χρόνων (15/06/91).

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα για την ΑΕΚ, η οποία θεωρείται μία από τις πιο γερασμένες, αν όχι η πιο γερασμένη ομάδα του πρωταθλήματος. Ως εκ τούτου, τα λάθη στις αποφάσεις που θα παρθούν το προσεχές καλοκαίρι «απαγορεύονται» και ο Ρόκα καλείται να πετύχει το μεγαλύτερο δυνατόν ποσοστό επιτυχίας στις αποφάσεις που θα πάρει και στις επιλογές που θα κάνει.

Είναι ξεκάθαρο πως η ΑΕΚ, για να συνεχίσει να βρίσκεται στην ελίτ του κυπριακού ποδοσφαίρου, χρειάζεται απαραίτητα ανανέωση, να ρίξει τον μέσο όρο ηλικίας της ομάδας και να αποκτήσει νέους παίκτες σε παραγωγική ηλικία. Στόχος των ιθυνόντων θα πρέπει να είναι, μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ομάδας, το έμψυχο δυναμικό να είναι διαμορφωμένο σε μεγάλο βαθμό. Εγχείρημα δύσκολο αλλά απαιτείται να γίνει. Χρειάζεται υπομονή κι εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που είναι αρμόδιοι για αυτή τη δουλειά.

