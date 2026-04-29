Cyprus League by Stoiximan: Πρόγραμμα μέχρι το τέλος στον Α' όμιλο, εκκρεμεί μια αγωνιστική στο Β' όμιλο

8η αγωνιστική, Κυριακή 10 Μαΐου

18:00 Πάφος FC – Άρης

18:00 Ομόνοια Λευκωσίας – ΑΕΚ

18:00 Απόλλων – ΑΠΟΕΛ

9η αγωνιστική, Σάββατο 16 Μαΐου

18:00 ΑΠΟΕΛ – Ομόνοια Λευκωσίας

18:00 ΑΕΚ – Πάφος FC

18:00 Απόλλων – Άρης

10η αγωνιστική, Παρασκευή 22 Μαΐου (οι αγώνες καθορίστηκαν να διεξαχθούν απόγευμα, μετά από αίτημα της αστυνομίας. Να θυμίσουμε πως την Κυριακή 24 Μαΐου θα γίνουν οι βουλευτικές εκλογές).

17:30 Ομόνοια Λευκωσίας – Απόλλων

17:30 Άρης – ΑΕΚ

17:30 Πάφος FC – ΑΠΟΕΛ

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής του δευτέρου ομίλου της Cyprus League by Stoiximan έχει καθοριστεί ως ακολούθως:

6η αγωνιστική, B' όμιλος

Παρασκευή 8 Μαΐου

19:00 Ανόρθωση – Freedom24 Krasava ΕΝΥ

Σάββατο 9 Μαΐου

18:00 Ε.Ν. Παραλιμνίου – Εθνικός Άχνας

18:00 Ομόνοια Αραδίππου – Ακρίτας Χλώρακας

18:00 ΑΕΛ - Ολυμπιακός

Το πρόγραμμα της 7ης και τελευταίας αγωνιστική του Β' ομίλου θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

