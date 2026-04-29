Η γκαντεμιά που «χτύπησε» και τον Ρούμπιο και το θέμα που πρέπει να απασχολήσει

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Η γκαντεμιά που «χτύπησε» και τον Ρούμπιο και το θέμα που πρέπει να απασχολήσει

Πάει και ο Βάλντο Ρούμπιο.

Τέλος η χρονιά για τον 30χρονο Ισπανό εξτρέμ της ΑΕΚ, αφού το πρόβλημα που αποκόμισε στον προσαγωγό τον ανάγκασε να μεταβεί στην Ισπανία για σκοπούς θεραπείας. Ο Ρούμπιο τέθηκε νοκ άουτ για το υπόλοιπο της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και προστέθηκε στη λίστα των ποδοσφαιριστών που δεν υπολογίζονται, λόγω τραυματισμών, μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Η λίστα αυτή περιλαμβάνει πλέον τα ονόματα των Ρούμπιο, Καμπρέρα, Αμίν, Τσακόν και Σαμπορίτ.

Όσον αφορά τους Ρούμπιο, Σαμπορίτ και Αμίν τα προβλήματά τους είναι μυϊκά και αυτό είναι θέμα το οποίο οι ιθύνοντες την ΑΕΚ θα πρέπει να κοιτάξουν πολύ προσεκτικά ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο Ρούμπιο μέτρησε 22 συμμετοχές στο φετινό πρωτάθλημα αλλά μόλις εφτά στο αρχικό σχήμα. Σκόραρε μόνο δύο γκολ στο πρωτάθλημα κι ένα στην Ευρώπη. Η συνολική του προσφορά δεν κρίνεται ικανοποιητική.

Αντίθετα με την περίπτωση Ρούμπιο, ο Ροντέν δεν φαίνεται να έχει κάτι το σοβαρό και πιστεύεται ότι θα είναι διαθέσιμος για τον εκτός έδρας αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ (03/05, 17.00). Διαθέσιμος για το παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής των πλέι οφ θα είναι και ο Π. Ιωάννου.

