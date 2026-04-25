Ροθάδα: «Μας βελτίωσαν οι αλλαγές»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ Τσάβι Ροθάδα μετά τη νίκη της ομάδας του επί του Άρη με 2-0 που την έφερε ακόμη πιο κοντά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

«Στο μεγαλύτερο κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου δεν ήμασταν τόσο καλοί, δεν είχαμε ενέργεια, ρυθμό, καλή κυκλοφορία. Θα μπορούσε να μας κοστίσει αλλά το ότι τελείωσε χωρίς να δεχθούμε γκολ ήταν και το πιο δίκαιο. Στο δεύτερο ημίχρονο σαφώς ήμασταν καλύτεροι, καλύτερο ρυθμό, καλύτερο πνεύμα έτσι δημιουργήσαμε ευκαιρίες, πετύχαμε γκολ και πήραμε τη νίκη. Ήταν πολύ σημαντικό το γκολ που ήρθε από στημένη φάση. Είναι κάτι που δουλεύουμε στις προπονήσεις. Νομίζω οι αλλαγές μας βελτίωσαν για να είμαστε πιο ουσιαστικοί. Στο δεύτερο ημίχρονο προσαρμοστήκαμε καλύτερα στις συνθήκες του αγώνα