Οι μεταδόσεις σήμερα Τρίτη (24/3)
ΓΗΠΕΔΟ
Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Τρίτη 24/3
Cytavision 5
17:00 Τένις: ATP 1000 Miami
Νοvasports 2
19:30 Mπάσκετ: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Φενέρμπαχτσε
22:00 Mπάσκετ: Ρεάλ - Χάποελ Τελ Αβίβ
Νοvasports 3
20:00 Mπάσκετ: Zαλγκίρις Κάουνας - Μπάγερν
Νοvasports 4
20:30 Mπάσκετ: Ντουμπάι - Παναθηναϊκός
Νοvasports 5
21:30 Mπάσκετ: Μπαρτσελόνα - Αναντολού Εφές
Νοvasports 6
20:00 Τένις: WTA 1000 Miami
Νοvasports Start
20:00 Mπάσκετ: Moνακό - Αρμάνι
Νοvasports Prime
21:30 Mπάσκετ: Bαλένθια - Ολυμπιακός
Νοvasports Εxtra 1
21:45 Mπάσκετ: Παρτιζάν - Βιλερμπάν
Cablenet 2
19:45 Bόλφσμπουργκ - Λιόν (Γ)
22:00 Άρσεναλ - Τσέλσι (Γ)