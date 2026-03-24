Πελίστρι: Στις κλήσεις της εθνικής Ουρουγουάης

Ο Φακούντο Πελίστρι έλαβε πρόσκληση από τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Ουρουγουάης, Μαρσέλο Μπιέλσα, για τις δύο επερχόμενες φιλικές αναμετρήσεις της χώρας του, με τον 24χρονο εξτρεμ του Παναθηναϊκού να φτάνει στο προπονητικό κέντρο της εθνικής του ομάδας μαζί με τους υπόλοιπους διεθνείς.

Η Σελέστε πρόκειται να αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Αγγλία στις 27/3, στην πρωτη φιλική αναμέτρηση που έχει στο πρόγραμμά της, ενώ στις 31/3 θα παίξει με την Αλγερία και πάλι μακριά από την έδρα της.

Η τελευταία φορά που ο Πελίστρι βρέθηκε στις κλήσεις του Μπιέλσα ήταν τον Νοέμβριο του 2025 για τα προκριματικά του Μουντιάλ, ωστόσο το ιατρικό τιμ της ομάδας τον είχε αποδεσμεύσει πρόωρα για να γυρίσει στους Πράσινους και να συνεχίσει την αποθεραπεία του.

Το βίντεο της Ουρουγουάης

