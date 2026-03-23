Ο Μπρούνο Φερνάντες έχει δημιουργήσει σχεδόν τις διπλάσιες ευκαιρίες από τον δεύτερο στην Premier League
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Eντυπωσιακή σεζόν γεγονός που αποτυπώνεται και στον αριθμό
Ο Μπρούνο Φερνάντες πραγματοποιεί μία εντυπωσιακή σεζόν στην Premier League, κυριαρχώντας στη λίστα των δημιουργών.
Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει δημιουργήσει συνολικά 101 ευκαιρίες τη φετινή χρονιά, ένας αριθμός που τον φέρνει ξεκάθαρα στην κορυφή, με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους.
Ενδεικτικό είναι πως ο δεύτερος της λίστας βρίσκεται σχεδόν στις μισές ευκαιρίες, καθώς παίκτες όπως ο Μπουκάγιο Σάκα (52), ο Έντσο Φερνάντες (51) και ο Φλόριαν Βιρτς (50) ακολουθούν αρκετά πιο πίσω.
50 - Players to create 50+ chances in the Premier League this season:— OptaJoe (@OptaJoe) March 23, 2026
101 Bruno Fernandes
58 Anton Stach, Declan Rice, Dominik Szoboszlai
53… pic.twitter.com/9643Yg4jsq
Τα συγκεκριμένα νούμερα αναδεικνύουν τη σημασία του Φερνάντες στο παιχνίδι των κόκκινων διαβόλων, οι οποίοι, υπό τις οδηγίες του Μάικλ Κάρικ, έχουν αλλάξει πρόσωπο και βρίσκονται στην 3η θέση με 55 βαθμούς.
Υπενθυμίζεται ότι ο 31χρονος έχει αγωνιστεί σε 28 παιχνίδια στο αγγλικό πρωτάθλημα φέτος, πετυχαίνοντας οκτώ γκολ και μοιράζοντας 16 ασίστ.