Τέλος και… 4ος συνεχόμενος ή παράταση

Απόψε στις 20:00 στο στάδιο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό διεξάγεται ο δεύτερος τελικός για την ανάδειξη της πρωταθλήτριας στην πετόσφαιρα γυναικών, με την Ολυμπιάδα Νεαπόλεως να έχει την ευκαιρία, να πάρει και τον φετινό τίτλο, απέναντι στην Robo Markets ΑΕΛ. Έχοντας κερδίσει τον πρώτο τελικό με 3-0 σετ, η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως έκανε το 2-0 στις νίκες (σ.σ. κουβαλάει και μία από την κανονική περίοδο) κι έτσι χρειάζεται άλλη μία για να στεφθεί πρωταθλήτρια. Εάν καταφέρει η Ολυμπιάδα να κάνει το μπρέικ στην έδρα του συγκροτήματος της Λεμεσού και εξασφαλίσει τον τίτλο, θα είναι ο τέταρτος συνεχόμενος τίτλος της στον θεσμό, ενώ γενικότερα θα κάνει πέντε τα τρόπαια πρωταθλήματος στην τροπαιοθήκη της (σ.σ. το είχε κατακτήσει και το 1992). Από την πλευρά της η ΑΕΛ θέλει να μειώσει και να κυνηγήσει στη συνέχεια το 31ο πρωτάθλημα της ιστορίας της.