Η αστοχία, του στοίχισε το μεγάλο διπλό

Στον Απόλλωνα ωστόσο έχουν δίκαιο να αισθάνονται απογοητευμένοι, καθώς έκαναν αρκετά καλά πράγματα στον αγωνιστικό χώρο, για να φύγουν με το διπλό από το «Στ. Κυριακίδης». Σ΄ένα παιχνίδι με καλό ρυθμό, αλλά όχι πάρα πολλές μεγάλες ευκαιρίες, η ομάδα της Λεμεσού είχε την μερίδα του λέοντος σ΄αυτές, παρόλα αυτά, πότε η αστοχία και πότε το δοκάρι της στέρησαν ένα δεύτερο γκολ. Ο Απόλλωνας ήταν ανώτερος από τον αντίπαλό του στο δεύτερο μέρος. Ο Γκάρι Ροντρίγκες σε δύο περιπτώσεις πριν το 60', είχε ένα σουτ που πέρασε λίγο έξω κι ένα δοκάρι, ενώ στο 75' ο Εσκρίτσε με κεφαλιά ψαράκι εντός περιοχής έστειλε την μπάλα λίγο έξω. Αναφερόμαστε σε τρεις ξεκάθαρες ευκαιρίες, για να γίνει το 1-2, το οποίο με βάση την εικόνα της αναμέτρησης στο δεύτερο ημίχρονο, δύσκολα θα άλλαζε.