Dubai BC-Παναθηναϊκός: Στο Σαράγεβο για τον νέο «τελικό» το τριφύλλι

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Ντουμπάι στο Σαράγεβο, κυνηγώντας κάθε νίκη μέχρι το φινάλε για να εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες για την 6άδα.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έκανε λόγο για do-or-die παιχνίδι απέναντι στη Dubai BC στη Βοσνία, με το ματς να διεξάγεται στο Σαράγεβο λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Το αποψινό (20:30, Novasports4) παιχνίδι των «πράσινων» έρχεται έπειτα από την πολύ σημαντική επικράτηση επί του Ερυθρού Αστέρα την περασμένη Παρασκευή, αλλά και μετά από άνετο πέρασμα από τη Νέα Σμύρνη στην κόντρα του πρωταθλήματος με τον Πανιώνιο.

Ο Εργκίν Αταμάν έδωσε το στίγμα για το ματς λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι μια πολύ καλή ομάδα επιθετικά, ειδικά με τους Μπέικον, Μούσα, Καμπενγκέλε. Έχουν καλούς σουτέρ όπως ο Μπέρτανς, ενώ ο Ράιτ είναι πολύ καλός πόιντ γκαρντ, ένας από τους καλύτερους φέτος στην EuroLeague. Σίγουρα, η άμυνα θα είναι πολύ σημαντική, γιατί έχει μεγάλο επιθετικό potential η Dubai».

Το «τριφύλλι», βάσει και των ισχυρισμών του Τούρκου προπονητή του, έχει ταξιδέψει στη Βοσνία με πλήρες ρόστερ, με 12 παίκτες 100% έτοιμους, ακόμα κι αν έμειναν πίσω οι Καλαϊτζάκης (με ενοχλήσεις στη μέση) και Ρογκαβόπουλος, όπως επίσης και ο Ρισόν Χολμς που δείχνει να μην υπολογίζεται από τον κόουτς. Αντίθετα, παρών δηλώνει ο Μάριους Γκριγκόνις γι' αυτή την εξόρμηση της ομάδας του.

Η Dubai BC ασφαλώς και θέλει κι εκείνη το αποτέλεσμα, από τη στιγμή που… χτυπά την πόρτα της 10άδας με ρεκόρ 17-15 αυτή τη στιγμή, έναντι των 18-14 που παρουσιάζει ο Παναθηναϊκός.

Οι διαιτητές που όρισε η Euroleague να βρεθούν στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ο Γάλλος Μεχντί Ντιφαλά, ο Λιθουανός Αρτούρας Σούκις και ο Τσέχος Ρόμπερτ Βικλίκι.

