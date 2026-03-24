Dubai BC-Παναθηναϊκός: Στο Σαράγεβο για τον νέο «τελικό» το τριφύλλι

Κάθε ματς που περνά, είναι… must win.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Ντουμπάι στο Σαράγεβο, κυνηγώντας κάθε νίκη μέχρι το φινάλε για να εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες για την 6άδα.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έκανε λόγο για do-or-die παιχνίδι απέναντι στη Dubai BC στη Βοσνία, με το ματς να διεξάγεται στο Σαράγεβο λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Το αποψινό (20:30, Novasports4) παιχνίδι των «πράσινων» έρχεται έπειτα από την πολύ σημαντική επικράτηση επί του Ερυθρού Αστέρα την περασμένη Παρασκευή, αλλά και μετά από άνετο πέρασμα από τη Νέα Σμύρνη στην κόντρα του πρωταθλήματος με τον Πανιώνιο.

Ο Εργκίν Αταμάν έδωσε το στίγμα για το ματς λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι μια πολύ καλή ομάδα επιθετικά, ειδικά με τους Μπέικον, Μούσα, Καμπενγκέλε. Έχουν καλούς σουτέρ όπως ο Μπέρτανς, ενώ ο Ράιτ είναι πολύ καλός πόιντ γκαρντ, ένας από τους καλύτερους φέτος στην EuroLeague. Σίγουρα, η άμυνα θα είναι πολύ σημαντική, γιατί έχει μεγάλο επιθετικό potential η Dubai».

Το «τριφύλλι», βάσει και των ισχυρισμών του Τούρκου προπονητή του, έχει ταξιδέψει στη Βοσνία με πλήρες ρόστερ, με 12 παίκτες 100% έτοιμους, ακόμα κι αν έμειναν πίσω οι Καλαϊτζάκης (με ενοχλήσεις στη μέση) και Ρογκαβόπουλος, όπως επίσης και ο Ρισόν Χολμς που δείχνει να μην υπολογίζεται από τον κόουτς. Αντίθετα, παρών δηλώνει ο Μάριους Γκριγκόνις γι' αυτή την εξόρμηση της ομάδας του.

Η Dubai BC ασφαλώς και θέλει κι εκείνη το αποτέλεσμα, από τη στιγμή που… χτυπά την πόρτα της 10άδας με ρεκόρ 17-15 αυτή τη στιγμή, έναντι των 18-14 που παρουσιάζει ο Παναθηναϊκός.

Οι διαιτητές που όρισε η Euroleague να βρεθούν στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ο Γάλλος Μεχντί Ντιφαλά, ο Λιθουανός Αρτούρας Σούκις και ο Τσέχος Ρόμπερτ Βικλίκι.

Πρώην θρύλος της Γιουνάιτεντ συμβουλεύει την Τσέλσι: «Ο Λάμπαρντ θα έκανε εξαιρετική δουλειά με αυτό το ρόστερ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Συναγερμός» στην εθνική Ιταλίας ενόψει των playoffs για το Μουντιάλ - Οι απουσίες που πρέπει να διαχειριστεί ο Γκατούζο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Είναι πραγματικά κρίσιμα τα πλέι-οφ για τον Ράφα Μπενίτεθ;

Ελλάδα

|

Category image

Τα ζευγάρια για τους «4» του Κυπέλλου Coca Cola!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

«Ο Παναθηναϊκός κοιτάζει τον Φερεϊρίνια»

Ελλάδα

|

Category image

Πελίστρι: Στις κλήσεις της εθνικής Ουρουγουάης

Ελλάδα

|

Category image

Βαλένθια-Ολυμπιακός: Σε... πρόσφορο έδαφος για να αγκαλιάσει το πλεονέκτημα

EUROLEAGUE

|

Category image

Νοκ άουτ ο Τζιωνής!

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Κληρώνει για πλέι οφ 1-4, 5-8 και πλέι άουτ

Ελλάδα

|

Category image

Υπογραφές για το «βήμα παραπάνω»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Euroleague: Τζάμπολ με ματσάρες στην 9η διαβολοβδομάδα, που κρίνει δεκάδα και πλεονέκτημα!

EUROLEAGUE

|

Category image

Dubai BC-Παναθηναϊκός: Στο Σαράγεβο για τον νέο «τελικό» το τριφύλλι

EUROLEAGUE

|

Category image

Τέλος και… 4ος συνεχόμενος ή παράταση

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η αστοχία, του στοίχισε το μεγάλο διπλό

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Βγαίνουν τα σούπερ ζευγάρια των ημιτελικών του κυπέλλου!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

