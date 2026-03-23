Στο δρόμο για το «Χρυσό Παπούτσι»: Ξέφυγε και άλλο ο Κέιν

Στο δρόμο για το «Χρυσό Παπούτσι»: Ξέφυγε και άλλο ο Κέιν

Δεν άλλαξε φυσικά η σειρά στην τριάδα του βάθμου.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης (Μπενφίκα) σκόραρε στην εντός έδρας νίκη (3-0 με την Βιτόρια Γκιμαράες, έφτασε τα 21 γκολ (σ.σ: του αφαιρέθηκε το γκολ που του είχε πιστωθεί στην εκτός έδρας νίκη (2-1) επί της Ζιλ Βισέντε), τους 31,5 βαθμούς και βρίσκεται στην 11η θέση στην κατάταξη για το «Χρυσό Παπούτσι», το ετήσιο βραβείο που απονέμεται στον πρώτο σκόρερ της «Γηραιάς Ηπείρου»!

Ο πρώτος σκόρερ της ελληνικής Super League, Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός),  δεν σκόραρε απέναντι στην ΑΕΛ, έμεινε στα 17 γκολ και τους 25,5 βαθμούς, και  υποχώρησε -από την 26η- στην 29η θέση. 

Δεν άλλαξε φυσικά η σειρά  στην τριάδα του βάθμου. Ο  Χάρι Κέιν (Μπάγερν/ σκόραρε  στην εντός έδρας νίκη με 4-0 επί της Ουνιόν Βερολίνου) έφτασε τα 31 γκολ και τους  62 βαθμούς. Πίσω του είναι ο Κιλιάν Μπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης-αγωνίστηκε  αλλά δεν σκόραρε στην εντός έδρας  νίκη 3-2 επί της Ατλέτικο Μαδρίτης) με 23 γκολ και 46 βαθμούς και ακολουθεί -ο Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι/έπαιξε και κατέκτησε το League Cup) με 22 γκολ και 44 βαθμούς, συμπληρώνοντας το βάθρο. 

Τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα στην κατάταξη της UEFA έχουν συντελεστή 2, οι χώρες που κατατάσσονται από την 6η έως την 22η θέση συντελεστή 1,5 και οι υπόλοιπες έχουν συντελεστή 1, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι τα σκανδιναβικά πρωταθλήματα βρίσκονται ήδη σε ιδιαίτερα προχωρημένη αγωνιστική φάση.

Οι πρώτοι 25 (λόγω ισοβαθμίας) της κατάταξης για το «Χρυσό Παπούτσι»:

 

 1. Χάρι Κέιν            Μπάγερν                62   (31 γκολ Χ 2)  

 2. Κιλιάν Μπαπέ         Ρεάλ Μαδρίτης          46   (23 γκολ Χ 2)

 3. Έρλινγκ Χάαλαντ      Μάντσεστερ Σίτι        44   (22 γκολ Χ 2) 

 4. Ιγκόρ Τιάγκο         Μπρέντφορντ            38   (19 γκολ Χ 2)

 5. Λουίς Σουάρες        Σπόρτινγκ Λισαβόνας    36   (24 γκολ Χ 1,5)   

 6. Ντένις Ουντάβ        Στουτγκάρδη            36   (18 γκολ Χ 2) 

 7. Βεντάτ Μουρίκι       Μαγιόρκα               36   (18 γκολ Χ 1)

 8. Αγιάσε Ουεντά        Φέγενορντ              33   (22 γκολ Χ 1,5)

 9. Χοακίν Πανικέλι      Στρασμπούρ             32   (16 γκολ Χ 2)  

10. Πολ Ονουάτσο         Τραμπζονσπόρ           31,5 (21 γκολ Χ 1,5)

11. Βαγγέλης Παυλίδης    Μπενφίκα               31,5 (21 γκολ Χ 1,5)   

12. Αλεξάνταρ Κατάι      Ερυθρός Αστέρας        30   (20 γκολ Χ 1,5)

13. Ντιόν Μπέλιο         Ντιναμό Ζάγκρεμπ       30   (20 γκολ Χ 1,5)

14. Λουίς Ντίας          Μπάγερν                30   (15 γκολ Χ 2)  

15. Μέισον Γκρίνγουντ    Μαρσέιγ                30   (15 γκολ Χ 2) 

16. Άντονι Σεμένιο       Μάντσεστερ Σίτι        30   (15 γκολ Χ 2)  

17. Ντάρκο Λέμαγιτς      RFS Ρίγα               28   (28 γκολ Χ 1)

18. Λαμίν Γιαμάλ         Μπαρτσελόνα            28   (14 γκολ Χ 2) 

19. Λαουτάρο Μαρτίνες    Ίντερ                  28   (28 γκολ Χ 1)  

20. Εστέμπαν Λεπάουλ     Ρεν                    28   (14 γκολ Χ 2) 

21. Άντε Μπούντιμιρ      Οσασούνα               28   (14 γκολ Χ 2) 

22. Ζοάο Πέδρο           Τσέλσι                 28   (28 γκολ Χ 1)   

23. Αουγκούστ Πρίσκε     Τζουργκάρντεν          27   (18 γκολ Χ 1,5)    

24. Ντάνιελ Κάρλσμπακ    Σάρμποργκ 08           27   (18 γκολ Χ 1,5)

25. Ιμπραχίμ Ντιαμπατέ   Γκάις                  27   (18 γκολ Χ 1,5)

