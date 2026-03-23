Σύλλογοι καλούν την UEFA να αλλάξει τους κανόνες κλήρωσης στο Champions League

Αρκετοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι έχουν ζητήσει από την UEFA να αλλάξει τους κανόνες του Champions League, ανοίγοντας την πιθανότητα ομάδες από την ίδια χώρα να παίζουν μεταξύ τους ήδη από τη League Phase. Το αίτημα, σύμφωνα με το BBC, πηγάζει από τις ανησυχίες για το αυξανόμενο βάρος της Premier League σε σύγκριση με άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Με τη νέα μορφή που εισήχθη για τη σεζόν 2024-25, η λεγόμενη «προστασία χώρας», η οποία εμποδίζει τους συλλόγους από την ίδια χώρα να παίζουν μεταξύ τους, παρέμεινε σε ισχύ και για τους οκτώ αγώνες της αρχικής φάσης. Ωστόσο, η παρουσία τριών αγγλικών συλλόγων στο 1ο γκρουπ περιέπλεξε τα κριτήρια της κλήρωσης, αναγκάζοντας την UEFA να εισαγάγει πρόσθετους περιορισμούς για μη αγγλικές ομάδες.

Αυτή η κατάσταση, σύμφωνα με αρκετούς συλλόγους, έχει τελικά αυξήσει τον κίνδυνο πιο δύσκολων αγώνων. Συγκεκριμένα, σύλλογοι όπως η Μπαρτσελόνα, η Μπάγερν Μονάχου, η Μπορούσια Ντόρτμουντ, η Ίντερ, η Παρί Σεν Ζερμέν και η Ρεάλ Μαδρίτης βρέθηκαν να αντιμετωπίζουν η καθεμία δύο αγγλικές ομάδες στη φάση του πρωταθλήματος.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι περιορισμοί έχουν επιβάλει ζεύγη που θεωρούνται πιο απαιτητικά τεχνικά: για παράδειγμα, η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μπαρτσελόνα κληρώθηκαν εναντίον της Νιούκαστλ (τέταρτο γκρουπ), ενώ χωρίς περιορισμούς θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπίσει ομάδες που ήταν λιγότερο ανταγωνιστικές στα χαρτιά, όπως η Καϊράτ Αλμάτι ή η Πάφος.

Μια εντελώς ανοιχτή κλήρωση θα οδηγούσε, ωστόσο, και σε πρωτοφανή σενάρια, όπως αγώνες μεταξύ ομάδων από το ίδιο πρωτάθλημα που βρίσκονται ήδη στη League Phase για παράδειγμα, ένα Clasico μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα. Τα κριτήρια του γκρουπ θα παρέμεναν αμετάβλητα, αλλά ο γεωγραφικός περιορισμός θα αφαιρούνταν.

Η συζήτηση παραμένει ανοιχτή ακόμη και εντός των ίδιων των πρωταθλημάτων: ορισμένοι σύλλογοι αντιτίθενται στην πιθανότητα να αντιμετωπίσουν τις ομάδες των χωρών τους, ενώ άλλοι πιέζουν ακόμη και για ισχυρότερη «προστασία χώρας» στα πρώτα στάδια των νοκ άουτ. Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι ο αγώνας πλέι οφ μεταξύ Παρί Σεν Ζερμέν και Μονακό, μια επανάληψη της αναμέτρησης της προηγούμενης σεζόν εναντίον της Μπρεστ.

Προς το παρόν, παρά τις συνεχιζόμενες συζητήσεις μεταξύ των συλλόγων και της UEFA, φαίνεται απίθανο να επιτευχθούν οποιεσδήποτε αλλαγές βραχυπρόθεσμα, ειδικά δεδομένων των αποκλινουσών θέσεων. Ωστόσο, με την Premier League να αναμένεται να περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε ομάδες την επόμενη σεζόν -και πιθανώς τρεις ακόμη στο γκρουπ 1- το θέμα είναι πιθανό να επιστρέψει στο προσκήνιο της συζήτησης σχετικά με τη μελλοντική μορφή του τουρνουά και την αγωνιστική ισορροπία.