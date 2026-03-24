Κληρώνει για πλέι οφ 1-4, 5-8 και πλέι άουτ

Η regular season της Stoiximan Super League ολοκληρώθηκε και σήμερα οι ομάδες θα μάθουν το πρόγραμμά τους στα πλέι οφ 1-4, 5-8 και τα πλέι άουτ του πρωταθλήματος.Στα γραφεία της Λίγκας θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι η κλήρωση, με το πρόγραμμα να έχει ως εξής:

13:00 Κλήρωση Stoiximan Playoffs (θέσεων 1-4)

13:30 Κλήρωση Stoiximan Playoffs (θέσεων 5-8)

14:00 Κλήρωση Stoiximan Playouts (θέσεων 9-14)

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής κλήρωσης σε κάθε group ξεχωριστά, το αποτέλεσμα της κλήρωσης (πρόγραμμα των αγώνων) θα αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Super League, ενώ οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής των αγώνων θα αποφασιστούν στο Δ.Σ. που θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League.

Όπως έχουμε αναφέρει ξανά, η κλήρωση δεν θα είναι “καθρέφτης”, το οποίο σημαίνει ότι δεν θα επαναληφθεί η σειρά των αγώνων στον α’ και στον β’ γύρο, αλλά θα γίνει τυχαία.

