Να μείνει για πάντα χαραγμένο

Και για να μην είναι το τελευταίο της φετινής πορείας που άρχισε από τον περασμένο Ιούλιο, καλείται να κάνει την υπέρβαση και να ανατρέψει το εις βάρος της 1-0 από τη Ριέκα. Και έχει τα κότσια και τα φόντα να το πράξει, με βάση την απόδοσή της στον πρώτο αγώνα στον οποίο χάθηκαν σωρεία ευκαιριών αλλά στο τέλος τιμωρήθηκε. Αυτή τη φορά, επιβάλλεται να είναι αποτελεσματική και να σκοράρει όσο πιο σύντομα γίνεται ούτως ώστε να απελευθερωθούν τα πόδια των παικτών του Χένινγκ Μπεργκ. Και από εκεί και πέρα, να μεταφέρει την πίεση στους Κροάτες.

Η Ομόνοια είναι αντιμέτωπη με ένα ιστορικό ραντεβού. Προσδοκά για πρώτη φορά να βρεθεί στους «16» ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Και ναι μεν οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος της, όμως ο αντίπαλος δεν είναι φόβητρο. Και φάνηκε και στο πρώτο παιχνίδι αλλά και κόντρα στην ΑΕΚ, με τους κιτρινόπρασινους να φέρνουν 0-0 στην Κροατία. Πέραν του κινήτρου να προχωρήσει στην Ευρώπη είναι και το οικονομικό και ενδεχόμενη πρόκριση θα φέρει άλλο περίπου εκατομμύριο στα ταμεία.

Οι σκέψεις Μπεργκ

Δεν μπορεί να γίνει κάποια πρόβλεψη για την ενδεκάδα. Ο Χένινγκ Μπεργκ, όπως ήταν φυσιολογικό, δεν άνοιξε τα χαρτιά του στη συνέντευξη Τύπου, λέγοντας πως όλοι οι παίκτες χρειάστηκαν τη φετινή σεζόν. Σε σχέση πάντως με τον πρώτο αγώνα, είναι διαθέσιμοι οι Μάριτς και Εβάντρο. Ο πρώτος ήταν τιμωρημένος και ο δεύτερος ανέτοιμος. Άρα είναι δύο έξτρα επιλογές στο κέντρο, αν και θα λείψει ο Φαμπιάνο κάτω από τα δοκάρια. Ο Ουζόχο θα υπερασπιστεί την εστία, όπως έγινε και σε άλλα ευρωπαϊκά ματς. Στο δεξί άκρο της άμυνας θα επανέλθει μάλλον ο Μασούρας με τον Ουντομπάτζο να κινείται στο αριστερό, αν και είναι και η επιλογή του Μπάλκοβετς. Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα είναι οι Κουλιμπαλί και Παναγιώτου, με τους Άιτινγκ και Τάνκοβιτς να είναι οι σίγουροι στο κέντρο. Για τη θέση του ανασταλτικού μέσου έχουν τις ίδιες πιθανότητες οι Παναγιώτης Ανδρέου και Μάριτς. Ο Σεμέδο θα κινείται από αριστερά, ο Χατζηγιοβάνης από δεξιά, με τον Μαέ να είναι στην κορυφή.

Η εντολή στον Φαμπιάνο

Για την εντολή στον Φαμπιάνο να προωθηθεί στο φινάλε του αγώνα, σε εκτέλεση κόρνερ, από το οποίο προήλθε και ο τραυματισμός του, τοποθετήθηκε ο Χένινγκ Μπεργκ, στο πλαίσιο των δηλώσεών του για τον αγώνα με τη Ριέκα στην Κροατία. «Το παιχνίδι ήταν στο 89΄, κάνεις τα πάντα για να κερδίσεις», σημειώνοντας πως δεν γνωρίζει πότε θα επιστρέψει.

Με 600 στο πλευρό της

Στο ιδιαίτερο γήπεδο της Ριέκα, όπου οι οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας είναι σε... κλουβί, οι παίκτες του Μπεργκ θα έχουν τη στήριξη περίπου 600 φίλων της ομάδας. Και ευελπιστούν να βγουν έξω από αυτό με το χαμόγελο της πρόκρισης.