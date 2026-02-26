ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βρίσκουν κατόχους τα εισιτήρια για τη φάση των «16» σε Europa και Conference League!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Βρίσκουν κατόχους τα εισιτήρια για τη φάση των «16» σε Europa και Conference League!

Πλούσια ποδοσφαιρική δράση το βράδυ της Πέμπτης, με τις 16 ρεβάνς στη φάση των playoffs σε Europa και Conference League!

Φουλ ποδοσφαιρική δράση το βράδυ της Πέμπτης, με τις 16 ρεβάνς στη φάση των playoffs σε Europa και Conference League και με τις ομάδες να παλεύουν για την είσοδό τους στη φάση των «16»!

Ξεκινώντας από το Europa League, εκτός από τις εκτός έδρας δοκιμασίες Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, σε Τσεχία και Ισπανία αντίστοιχα, το αποψινό μενού περιλαμβάνει 6 ακόμα παιχνίδια!

Η δράση θα ξεκινήσει στις 19:45, όταν ο Ερυθρός Αστέρας θα φιλοξενήσει στο «Μαρακανά» του Βελιγραδίου τη Λιλ, θέλοντας να υπερασπιστεί το 1-0 με το οποίο νίκησε στη Γαλλία.

Την ίδια ώρα, η Φερεντσβάρος θα υποδεχθεί στη Βουδαπέστη τη Λουντογκόρετς, στη ρεβάνς του υπέρ της 2-1, ενώ η Σέλτικ θα ψάξει ένα θαύμα στη Γερμανία κόντρα στην Στουτγκάρδη, μετά την ήττα της με 4-1 στη Γλασκόβη.

Στις 22:00, η Μπραν θα φιλοξενήσει στη Νορβηγία την Μπολόνια έχοντας επιβληθεί με 1-0 στην Ιταλία, η Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα θα προσπαθήσει να προστατεύσει το 3-1 με το οποίο νίκησε την Ντινάμο Ζάγκρεμπ στην πρωτεύουσα της Κροατίας. Τέλος, η Νότιγχαμ Φόρεστ θα υποδεχθεί τη Φενέρμπαχτσε, μετά το επιβλητικό 3-0 με το οποίο νίκησε στην Κωνσταντινούπολη.

Πηγαίνοντας στο Conference League, στις 19:45 θα ξεκινήσει το Τσέλιε-Ντρίτα, ζευγάρι από το οποίο μπορεί να προκύψει αντίπαλος της ΑΕΚ στη φάση των «16». Η Τσέλιε έχει τον πρώτο λόγο, έχοντας νικήσει με 3-2 εκτός έδρας. Στο έτερο υποψήφιο ζευγάρι από το οποίο μπορεί να έρθει αντίπαλο της Ένωσης, η Άλκμααρ θα φιλοξενήσει την αρμένικη Νόα, η οποία έκανε την έκπληξη στο πρώτο ματς επικρατώντας με 1-0.

Από τα υπόλοιπα ζευγάρια, η Φιορεντίνα αναμένεται να έχει εύκολο έργο μετά το 3-0 με το οποίο νίκησε στην Πολωνία τη Γιαγκελόνια, η Κρίσταλ Πάλας θα υποδεχθεί τη Ζρίνσκι μετά το ισόπαλο 1-1 την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ η Ομόνοια θα ψάξει την ανατροπή στην Κροατία κόντρα στη Ριέκα, μετά την ήττα της με 1-0 στην Κύπρο.

Οι ρεβάνς στα playoff sτου Europa League:

Ερυθρός Αστέρας-Λιλ (1-0)

Φερεντσβάρος-Λουντογκόρετς(2-1)

Πλζεν-Παναθηναϊκός (2-2)

Στουτγκάρδη-Σέλτικ (1-4)

Μπολόνια-Μπραν (0-1)

Θέλτα-ΠΑΟΚ (2-1)

Γκενκ-Ντινάμο Ζάγκρεμπ (3-1)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Φενέρμπαχτσε (3-0)

Οι ρεβάνς στα playoffs του Conference League:

Τσέλιε-Ντρίτα (3-2)

Φιορεντίνα-Γιαγκελόνια (3-0)

Ριέκα-Ομόνοια (1-0)

Σάμσουνσπορ-Σκεντίγια (1-0)

Άλκμααρ-Νόα (0-1)

Κρίσταλ Πάλας-Ζρίνσκι (1-1)

Λωζάνη-Σίγκμα Όλομουτς (1-1)

Λεχ Πόζναν-Κουόπιο (2-0)

* Σε παρένθεση τα σκορ των πρώτων αγώνων.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Να μείνει για πάντα χαραγμένο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Βρίσκουν κατόχους τα εισιτήρια για τη φάση των «16» σε Europa και Conference League!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Για το colpo grosso στο Βίγκο ο ΠΑΟΚ!

Ελλάδα

|

Category image

Ψάχνει το «διπλό» πρόκρισης στο Πλζεν ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (26/2)

TV

|

Category image

Πρώτη εμφάνιση Κούμα σήμερα στο δικαστήριο - Οι 25 κατηγορίες για ασυμβίβαστο και «μαύρο χρήμα»

Category image

Champions League: Η 16άδα, οι διασταυρώσεις και η κλήρωση

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γύρισε από το.. 5-2 η Γιουβέντους, όμως η Γαλατασαράι προκρίθηκε στην παράταση

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με... υπογραφή Βινίσιους πέρασε το εμπόδιο της Μπενφίκα η Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αφεντικό στον γαλλικό «εμφύλιο» και πάει στους «16» η Παρί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Για την πιο μεγάλη ευρωπαϊκή της στιγμή

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πονάνε οι χαμένοι βαθμοί στο φινάλε

ΑΡΗΣ

|

Category image

Λύγισε στο Κάουνας ο Ολυμπιακός, μετά από δύο παρατάσεις

EUROLEAGUE

|

Category image

Δυσκολεύεται να πλησιάσει τον… πήχη

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Tρέλανε την Ντόρτμουντ στο 90+8'... με πέναλτι και πήρε την πρόκριση η Αταλάντα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη