Βρίσκουν κατόχους τα εισιτήρια για τη φάση των «16» σε Europa και Conference League!

Φουλ ποδοσφαιρική δράση το βράδυ της Πέμπτης, με τις 16 ρεβάνς στη φάση των playoffs σε Europa και Conference League και με τις ομάδες να παλεύουν για την είσοδό τους στη φάση των «16»!

Ξεκινώντας από το Europa League, εκτός από τις εκτός έδρας δοκιμασίες Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, σε Τσεχία και Ισπανία αντίστοιχα, το αποψινό μενού περιλαμβάνει 6 ακόμα παιχνίδια!

Η δράση θα ξεκινήσει στις 19:45, όταν ο Ερυθρός Αστέρας θα φιλοξενήσει στο «Μαρακανά» του Βελιγραδίου τη Λιλ, θέλοντας να υπερασπιστεί το 1-0 με το οποίο νίκησε στη Γαλλία.

Την ίδια ώρα, η Φερεντσβάρος θα υποδεχθεί στη Βουδαπέστη τη Λουντογκόρετς, στη ρεβάνς του υπέρ της 2-1, ενώ η Σέλτικ θα ψάξει ένα θαύμα στη Γερμανία κόντρα στην Στουτγκάρδη, μετά την ήττα της με 4-1 στη Γλασκόβη.

Στις 22:00, η Μπραν θα φιλοξενήσει στη Νορβηγία την Μπολόνια έχοντας επιβληθεί με 1-0 στην Ιταλία, η Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα θα προσπαθήσει να προστατεύσει το 3-1 με το οποίο νίκησε την Ντινάμο Ζάγκρεμπ στην πρωτεύουσα της Κροατίας. Τέλος, η Νότιγχαμ Φόρεστ θα υποδεχθεί τη Φενέρμπαχτσε, μετά το επιβλητικό 3-0 με το οποίο νίκησε στην Κωνσταντινούπολη.

Πηγαίνοντας στο Conference League, στις 19:45 θα ξεκινήσει το Τσέλιε-Ντρίτα, ζευγάρι από το οποίο μπορεί να προκύψει αντίπαλος της ΑΕΚ στη φάση των «16». Η Τσέλιε έχει τον πρώτο λόγο, έχοντας νικήσει με 3-2 εκτός έδρας. Στο έτερο υποψήφιο ζευγάρι από το οποίο μπορεί να έρθει αντίπαλο της Ένωσης, η Άλκμααρ θα φιλοξενήσει την αρμένικη Νόα, η οποία έκανε την έκπληξη στο πρώτο ματς επικρατώντας με 1-0.

Από τα υπόλοιπα ζευγάρια, η Φιορεντίνα αναμένεται να έχει εύκολο έργο μετά το 3-0 με το οποίο νίκησε στην Πολωνία τη Γιαγκελόνια, η Κρίσταλ Πάλας θα υποδεχθεί τη Ζρίνσκι μετά το ισόπαλο 1-1 την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ η Ομόνοια θα ψάξει την ανατροπή στην Κροατία κόντρα στη Ριέκα, μετά την ήττα της με 1-0 στην Κύπρο.

Οι ρεβάνς στα playoff sτου Europa League:

Ερυθρός Αστέρας-Λιλ (1-0)

Φερεντσβάρος-Λουντογκόρετς(2-1)

Πλζεν-Παναθηναϊκός (2-2)

Στουτγκάρδη-Σέλτικ (1-4)

Μπολόνια-Μπραν (0-1)

Θέλτα-ΠΑΟΚ (2-1)

Γκενκ-Ντινάμο Ζάγκρεμπ (3-1)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Φενέρμπαχτσε (3-0)

Οι ρεβάνς στα playoffs του Conference League:

Τσέλιε-Ντρίτα (3-2)

Φιορεντίνα-Γιαγκελόνια (3-0)

Ριέκα-Ομόνοια (1-0)

Σάμσουνσπορ-Σκεντίγια (1-0)

Άλκμααρ-Νόα (0-1)

Κρίσταλ Πάλας-Ζρίνσκι (1-1)

Λωζάνη-Σίγκμα Όλομουτς (1-1)

Λεχ Πόζναν-Κουόπιο (2-0)

* Σε παρένθεση τα σκορ των πρώτων αγώνων.

sport-fm.gr