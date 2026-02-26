ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ψάχνει το «διπλό» πρόκρισης στο Πλζεν ο Παναθηναϊκός

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ψάχνει το «διπλό» πρόκρισης στο Πλζεν ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τη Βικτόρια Πλζεν στην Τσεχία, στη ρεβάνς του 2-2 του ΟΑΚΑ, για μια θέση στους «16» του Europa League.

Τη νίκη στην Τσεχία ψάχνει ο Παναθηναϊκός απόψε (19:45, COSMOTE SPORT 3 HD) απέναντι στην αήττητη Βικτόρια Πλζεν, στη ρεβάνς του 2-2 του ΟΑΚΑ. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ καλείται να κάνει μια ακόμα καλή εμφάνιση εκτός έδρας στο Europa League, προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

Οι Τσέχοι δεν έχουν χάσει από κανέναν φέτος, στοιχείο που φανερώνει τη δυσκολία του «πράσινου» εγχειρήματος. Παράλληλα, η ενδεχόμενη πρόκριση του Παναθηναϊκού θα έχει και μεγάλη… εθνική σημασία, στη μάχη της Ελλάδας με την Τσεχία για την 10η θέση στο ranking της UEFA.

Τα προβλήματα δεν λείπουν για τον Μπενίτεθ, καθώς δεν υπολογίζει στον τραυματία Πάλμερ-Μπράουν, ωστόσο επέστρεψε στη διάθεσή του ο Πελίστρι, ενώ θέλει να εκμεταλλευτεί τον Ανδρέα Τετέι, που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Βικτόρια Πλζεν: Βίγκελε, Ντόσκι, Μέμιτς, Σπάσιλ, Ντουέ, Τσερβ, Χροσόφσκι, Πάνος, Βισίνσκι, Λαουάλ, Σουαρέ.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Τουμπά, Ίνγκασον, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Καλάμπρια, Μπακασέτας, Σάντσες, Αντίνο, Ταμπόρδα, Τετέι.

sdna.gr 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Να μείνει για πάντα χαραγμένο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Βρίσκουν κατόχους τα εισιτήρια για τη φάση των «16» σε Europa και Conference League!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Για το colpo grosso στο Βίγκο ο ΠΑΟΚ!

Ελλάδα

|

Category image

Ψάχνει το «διπλό» πρόκρισης στο Πλζεν ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (26/2)

TV

|

Category image

Πρώτη εμφάνιση Κούμα σήμερα στο δικαστήριο - Οι 25 κατηγορίες για ασυμβίβαστο και «μαύρο χρήμα»

Category image

Champions League: Η 16άδα, οι διασταυρώσεις και η κλήρωση

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γύρισε από το.. 5-2 η Γιουβέντους, όμως η Γαλατασαράι προκρίθηκε στην παράταση

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με... υπογραφή Βινίσιους πέρασε το εμπόδιο της Μπενφίκα η Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αφεντικό στον γαλλικό «εμφύλιο» και πάει στους «16» η Παρί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Για την πιο μεγάλη ευρωπαϊκή της στιγμή

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πονάνε οι χαμένοι βαθμοί στο φινάλε

ΑΡΗΣ

|

Category image

Λύγισε στο Κάουνας ο Ολυμπιακός, μετά από δύο παρατάσεις

EUROLEAGUE

|

Category image

Δυσκολεύεται να πλησιάσει τον… πήχη

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Tρέλανε την Ντόρτμουντ στο 90+8'... με πέναλτι και πήρε την πρόκριση η Αταλάντα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη