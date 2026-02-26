Ψάχνει το «διπλό» πρόκρισης στο Πλζεν ο Παναθηναϊκός

Τη νίκη στην Τσεχία ψάχνει ο Παναθηναϊκός απόψε (19:45, COSMOTE SPORT 3 HD) απέναντι στην αήττητη Βικτόρια Πλζεν, στη ρεβάνς του 2-2 του ΟΑΚΑ. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ καλείται να κάνει μια ακόμα καλή εμφάνιση εκτός έδρας στο Europa League, προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

Οι Τσέχοι δεν έχουν χάσει από κανέναν φέτος, στοιχείο που φανερώνει τη δυσκολία του «πράσινου» εγχειρήματος. Παράλληλα, η ενδεχόμενη πρόκριση του Παναθηναϊκού θα έχει και μεγάλη… εθνική σημασία, στη μάχη της Ελλάδας με την Τσεχία για την 10η θέση στο ranking της UEFA.

Τα προβλήματα δεν λείπουν για τον Μπενίτεθ, καθώς δεν υπολογίζει στον τραυματία Πάλμερ-Μπράουν, ωστόσο επέστρεψε στη διάθεσή του ο Πελίστρι, ενώ θέλει να εκμεταλλευτεί τον Ανδρέα Τετέι, που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Βικτόρια Πλζεν: Βίγκελε, Ντόσκι, Μέμιτς, Σπάσιλ, Ντουέ, Τσερβ, Χροσόφσκι, Πάνος, Βισίνσκι, Λαουάλ, Σουαρέ.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Τουμπά, Ίνγκασον, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Καλάμπρια, Μπακασέτας, Σάντσες, Αντίνο, Ταμπόρδα, Τετέι.

sdna.gr