Για το colpo grosso στο Βίγκο ο ΠΑΟΚ!

Κόντρα σε δεισιδαιμονίες, τραυματισμούς, κούραση και με... μισή ομάδα, ο Δικέφαλος μπήκε στο αεροπλάνο με τελικό προορισμό τις ακτές του Ατλαντικού.

Στο λιμάνι του Βίγκο και στο θρυλικό «Μπαλαΐδος» κόντρα στη Θέλτα του Χιράλδες, η ομάδα του Λουτσέσκου θα ψάξει την μεγαλύτερη υπέρβαση των τελευταίων 15 και πλέον ετών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι απουσίες αυξάνονται. Τελευταία αυτή του Ανέστη Μύθου, που χθες αισθάνθηκε αδιαθεσία και δεν προπονήθηκε, μπαίνοντας σε ένα απουσιολόγιο, το οποίο είναι μεγαλύτερο από τη λίστα των παρόντων.

Εκτός λόγω τραυματισμού οι Παβλένκα, Λόβρεν, Μεϊτέ, Τάισον, Πέλκας, Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς, ενώ ο αρχηγός Αντρίγια είναι τιμωρημένος και έμεινε στη Θεσσαλονίκη.

Τα... κουκιά μετρημένα κόντρα σε μία Θέλτα πλήρη, με μοναδικό απόντα τον Σοτέλο που δεν ξεπέρασε πλήρως τον τραυματισμό του, αλλά και τον Ντουράν που τραυματίστηκε στο πιο πρόσφατο με την Μαγιόρκα.

Στα της ενδεκάδας ο Τσιφτσής θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας, ενώ στην αμυντική γραμμή -η λιγότερο πληγωμένη από τραυματισμούς- θα βρεθούν πιθανότατα οι Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα.

Εν τη απουσία καθαρού «δέκα», πιθανότερο φαντάζει το σχήμα με τρεις χαφ, με τον «σίγουρο» Οζντόεφ να πλαισιώνεται λογικά από τον Ζαφείρη και τον Μπιάνκο, με τον τελευταίο να επιστρέφει και να «πρωταγωνιστεί» στη συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Λουτσέσκου.

Στα «φτερά» ο μοναδικός εξτρέμ που έχει απομείνει είναι ο Δημήτρης Χατσίδης, ο οποίος θα ξεκινήσει στ' αριστερά, προκειμένου ο Χόρχε Σάντσες να αγωνιστεί για δεύτερο σερί ματς, αυτή τη φορά ως δεξί εξτρέμ. Στην κορυφή της επίθεσης επιστρέφει ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Από πλευράς Θέλτα, ο Κλαούντιο Χιράλδες αναμένεται να προχωρήσει με... συνταγή Τούμπας και στη ρεβάνς, κάνοντας ελάχιστες αλλαγές στη βασική της σύνθεση.

Στα μετόπισθεν δύσκολα θα «χαλάσει» η τριάδα των στόπερ, Ροντρίγκες, Στάρφελτ και Αλόνσο, όπως και ο βασικός τερματοφύλακας Ράντου. Στις πλευρές ο Μινγκέσα με τον Καρέιρα έχουν το προβάδισμα, ενώ ο Ρουέδα δεν αποκλείεται να έρθει ως αλλαγή από τον πάγκο στη ροή του ματς.

Μοναδικό δίλημμα στα χαφ με τους βασικούς Μορίμπα-Ρομάν να «απειλούνται» από τον Βεσίνο, ενώ η τριάδα μπροστά που ήταν εξαιρετική στην Τούμπα, αναμένεται να παραμείνει «αλώβητη», με τους Άσπας-Σβέντμπεργκ στα φτερά, ενώ ο Μπόρχα Ιγκλέσιας θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης, καθώς είναι τιμωρημένος και δεν θα αγωνιστεί στον ερχόμενο αγώνα της La Liga κόντρα στην Τζιρόνα (1/3 22:00).

sdna.gr