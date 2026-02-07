Οι μεταδόσεις σήμερα (7/2)
Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Σάββατο 7/2
PIK2/PIKHD
12:30 Xειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
Cytavision 1
17:00 Ένωση - Εθνικός Άχνας
Cytavision 1
15:00 Νέα Σαλαμίνα - Ομόνοια 29Μ
Cytavision 3
14:30 Mάντσεστερ Γ. - Τότεναμ
17:00 Άρσεναλ - Σάντερλαντ
19:30 Νιούκαστλ - Μπρέντφορτν
Cytavision 4
17:00 Φούλαμ - Έβερτον
19:00 Τζένοα - Νάπολι
21:45 Φιορεντίνα - Τορίνο
Cytavision 5
16:00 Tένις: ATP 250 - Montpellier
18:00 Tένις: ATP 250 - Montpellier
Cytavision 6
17:00 Γουλβς - Τσέλσι
19:30 Μπάσκετ: Ένωση - ΑΠΟΕΛ
Cytavision 7
17:00 Μπόρνμουθ - Άστον Βίλα
20:00 Κηφισιά - Ατρόμητος
Cytavision 8
17:15 Μπαρτσελόνα - Μαγιόρκα
22:00 Σοσιεδάδ - Έλτσε
Cablenet Sports 2
15:00 Νανσί - Τρουά
18:00 Λανς - Ρενς
20:00 Μπρεστ - Λοριάν
22:05 Ναντ - Λιόν
Cablenet Sports 3
21:00 Σεντ Ετιέν - Μονπελιέ
Νοvasports Prime
19:30 Γκλάντμπαχ - Λεβερκούζεν
Νοvasports 2
18:00 Αστέρας Τρ. - Βόλος
Νοvasports 3
16:30 Βόλφσμπουργκ - Ντόρτμουντ
21:30 Ντάρμστατ - Καϊζεσλάουτερν
Νοvasports 6
17:00 Τένις: WTA 250 – Ostrava
Νοvasports extra1
16:30 Φράιμπουργκ - Βέρντερ
Νοvasports extra2
16:30 Χάιντενχαϊμ - Αμβούργο
Νοvasports extra3
16:30 Ζανκτ Παουλί - Στουτγκάρδη
Νοvasports extra4
16:30 Μάιντς - Αμβούργο