Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Παρασκευής (06/02)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
PIK2/PIKHD
21:00 Τελετή έναρξης Χειμερινών Αγώνων
Cytavision 3
22:00 Λιντς - Νότιγχαμ Φόρεστ
Cytavision 4
22:00 Βερόνα - Πίζα
Cytavision 5
15:30 Tένις: ATP 250 - Montpellier
Cytavision 8
22:00 Θέλτα - Οσασούνα
Cablenet Sports 2
22:00 Μετζ - Λιλ
Νοvasports Prime
21:15 Μπάσκετ: Oλυμπιακός - Βιρ. Μπολόνια
Νοvasports 2
21:00 Μπάσκετ: Mάνστερ - Μπόχουμ
Νοvasports 3
21:30 Ουνιόν Βερ. - Άιντραχτ
Νοvasports 4
21:30 Μπάσκετ: Μπασκόνια - Μπαρσελόνα
Νοvasports 5
21:30 Μπάσκετ: Ερ. Αστέρας - Μακάμπι
Νοvasports 6
16:00 Τένις: WTA 500 - Abu Dhabi
21:00 Μπάσκετ: Βιλερμπάν - Μιλάνο
Νοvasports Start
19:30 Mπάσκετ: Εφές - Ζαλγκίρις
Νοvasports extra1
19:00 Τένις: Νορβηγία - Μ. Βρετανία