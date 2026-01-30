ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας (κυπριακή και διεθνής δράση)

Όλα όσα θα δείτε κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας.

Cytavision 1

19:00 Ομόνοια Αρ. - Απόλλων

Cytavision 2

19:00 Δόξα - Νέα Σαλαμίνα

Cytavision 4

21:45 Λάτσιο - Τζένοα

Cytavision 6

21:30 Σοσιεδάδ Β. - Λας Πάλμας

Cytavision 8

22:00 Εσπανιόλ - Αλαβές

Cablenet Sports 2

21:45 Λανς - Χάβρη

Νοvasports Prime

21:45 Μπάσκετ: Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός

Νοvasports 2

19:30 Μαγδεμβούργο - Ανόβερο

Νοvasports 3

21:30 Κολωνία - Βόλφσμπουργκ

Νοvasports 4

20:30 Μπάσκετ: Μονακό - Βιρ. Μπολόνια

Νοvasports 5

21:30 Μπάσκετ: Μπασκόνια - Ζαλγκίρις

Νοvasports Start

21:00 Μπάσκετ: Ερ. Αστέρας - Ντουμπάι

Στις... καθυστερήσεις για αριστερό μπακ η Ομόνοια – Στο προσκήνιο ο Πηλέας!

Ευρωλίγκα: Ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις σε Πριγκιπάτο και Βελιγράδι

Χρόνια πολλά «Μεγάλη Κυρία»

Το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας (κυπριακή και διεθνής δράση)

Europa League: Οι 8 που πέρασαν απευθείας στους 16, τα play-offs και οι διασταυρώσεις

Με Πλζεν ή Νότιγχαμ ο Παναθηναϊκός στα playoffs, Μπέτις ή Μίντιλαντ στο βάθος

Άγγιξε τον θρίαμβο αλλά έμεινε με το «αχ» ο Παναθηναϊκός

Με Ερυθρό Αστέρα ή Θέλτα στα playoffs ο ΠΑΟΚ και με Άστον Βίλα ή Λιον αν περάσει

Πάλεψε με 10 παίκτες στη Λιόν και λύγισε στο φινάλε ο ψυχωμένος ΠΑΟΚ

«Ο πόνος δεν έχει χρώμα»: Το πανό των οπαδών της Λιόν για τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ

Αγρίεψε στην αρχή και το τέλος ο Ολυμπιακός και γονάτισε την Μπαρτσελόνα!

Μεγάλη ζημιά με Φρίμπονγκ στη Λίβερπουλ, μένει εκτός για μήνες

Θέλει να επιστρέψει στην Ίντερ ο Πέρισιτς, έγιναν οι πρώτες επαφές!

Σπαράζει η οικογένεια του ΠΑΟΚ: «Οι ψυχές θα μείνουν για πάντα εδώ...»

«Οριστική συμφωνία ΑΕΚ με Σταντάρ για Σαχαμπό - Στο 1,5 εκατ. ευρώ το deal»

