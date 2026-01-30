Το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας (κυπριακή και διεθνής δράση)
Όλα όσα θα δείτε κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας.
Cytavision 1
19:00 Ομόνοια Αρ. - Απόλλων
Cytavision 2
19:00 Δόξα - Νέα Σαλαμίνα
Cytavision 4
21:45 Λάτσιο - Τζένοα
Cytavision 6
21:30 Σοσιεδάδ Β. - Λας Πάλμας
Cytavision 8
22:00 Εσπανιόλ - Αλαβές
Cablenet Sports 2
21:45 Λανς - Χάβρη
Νοvasports Prime
21:45 Μπάσκετ: Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός
Νοvasports 2
19:30 Μαγδεμβούργο - Ανόβερο
Νοvasports 3
21:30 Κολωνία - Βόλφσμπουργκ
Νοvasports 4
20:30 Μπάσκετ: Μονακό - Βιρ. Μπολόνια
Νοvasports 5
21:30 Μπάσκετ: Μπασκόνια - Ζαλγκίρις
Νοvasports Start
21:00 Μπάσκετ: Ερ. Αστέρας - Ντουμπάι