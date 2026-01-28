Οι μεταδόσεις σήμερα (28/1)
Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Τετάρτη 28/1
SIGMA
22:00 Μπαρσελόνα - Κοπεγχάγη
ΑΝΤ1
22:00 Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης
Cytavision 1
22:00 Μονακό - Γιουβέντους
Cytavision 2
22:00 Λίβερπουλ - Καραμπάχ
Cytavision 3
22:00 Πάφος FC - Σλάβια Πράγας
Cytavision 4
22:00 Άγιαξ - Ολυμπιακός
Cytavision 5
22:00 Παρί Σεν Ζερμέν - Νιούκασλ
Cytavision 6
22:00 Νάπολι - Τσέλσι
Cytavision 7
15:00 Ιπποδρομιακή συνάντηση
22:00 Άρσεναλ - Καϊράτ Αλμάτι
Νοvasports Prime
18:00 Mπάσκετ: Mπακσασεχίρ - Άρης
21:00 Mπάσκετ: Βενέτσια - Τσεντεβίτα
Νοvasports 4
19:30 Μπάσκετ: Πανιώνιος - Λόντον Λάιονς
Νοvasports Start
20:30 Μπάσκετ: Μπουργκ - Ράντιοφαρμ