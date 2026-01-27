Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας (27/1)
Cytavision 4
22:00 Φιορεντίνα - Κόμο
Cytavision 6
21:30 Βόλεϊ: Τσιβιτάνοβα - Λέουβεν (Γ)
Cytavision 8
19:00 Βόλεϊ: Ολυμπιακός Π. - Νούμια Βέρο (Γ)
Novasports 2
21:30 Σεντ Πάουλι - Λειψία
Novasports 3
21:30 Μπάσκετ: Βέρντερ Βρ. - Χοφενχάιμ
Novasports 4
22:00 Μπάσκετ: Παρί - Ρεάλ
Novasports 5
21:00 Μπάσκετ: Τρέντο - Μπεσίκτας
Novasports Prime
18:00 Μπάσκετ: Ανκάρα - Λιετκαμπέλις
Novasports Start
20:00 Μπάσκετ: Μπούντουτσνοστ - Νίνερς
Cablenet Sports 3
19:45 Βόλεϊ: ΑΕΛ - Lemesos Volleyball (Γ)