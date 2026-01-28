Απίστευτο: Κέρδιζε 2-0 και αποσύρθηκε ο Μουζέτι!

Ο 23χρονος Ιταλός είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα έχοντας κατακτήσει τα δύο πρώτα σετ με 4-6, 3-6, αλλά τραυματίστηκε στον μηρό στο ξεκίνημα του τρίτου σετ, πήρε ιατρικό τάιμ άουτ και τελικά αποφάσισε να δώσει το χέρι στον αντίπαλό του στο 3-1 όταν πια είδε ότι... δεν πήγαινε άλλο.

«Ήταν καλύτερος, ήμουν στον δρόμο για το σπίτι», είπε ο Τζόκοβιτς στην on court συνέντευξή του και, πραγματικά, έτσι είναι... Στα δύο πρώτα σετ ο Νόλε δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να βρει τα χτυπήματά του, έκανε το ένα αβίαστο μετά το άλλο και υπήρχαν στιγμές που έδειχνε σα να μην μπορεί να κυνηγήσει την μπάλα!

Είχε πια μπροστά του ένα... βουνό για να ανεβεί, όμως τελικά στάθηκε απίστευτα τυχερός και συνεχίζει την πορεία προς τον 25ο Grand Slam τίτλο του. Κάπως έγινε και με τον Γιάνικ Σίνερ στη φάση των «16» του φετινού Wimbledon, όπου βρέθηκε πίσω με 0-2 και τελικά εγκατέλειψε ο Ντιμιτρόφ!

