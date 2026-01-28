Kαι τώρα πάμε στα εκτός...

Πλέον, η «Κυρία» μπόρεσε να κολλήσει δύο συναπτές νίκες στο στάδιό της, κερδίζοντας στην 17η αγωνιστική τον Εθνικό (1-0) και στη 19η την ΑΕΛ (2-1), γεγονός που της δίνει έξτρα δυναμική στην προσπάθεια για να μην μπλεχτεί σε σενάρια που αφορούν τον υποβιβασμό. Πλέον, φθάνοντας στους 13 βαθμούς στην έδρα της (20 συνολικά), η ομάδα του Τιμούρ Κετσπάγια βλέπει με μεγαλύτερη αισιοδοξία τη συνέχεια, με τις επόμενες υποχρεώσεις να είναι εκτός έδρας, αφού την ερχόμενη Κυριακή (01/02, 17:00) θα παίξει με τον Ακρίτα στο «Στέλιος Κυριακίδης», ενώ ακολούθως θα πάει στο Στάδιο «Αλφαμέγα» για να αναμετρηθεί με τον Άρη. Θυμίζουμε ότι, μέχρι στιγμής, σε εννέα παιχνίδια σε εκτός έδρας αγώνες πήρε διπλά σε βάρος των Ε.Ν. Ύψωνα (0-1) και Ένωσης (2-3), ενώ είχε φέρει ισοπαλία με τον Απόλλωνα (0-0).