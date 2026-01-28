ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τελικός πρόκρισης για τον Ολυμπιακό στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τελικός πρόκρισης για τον Ολυμπιακό στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα»

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στο Άμστερνταμ τον Άγιαξ, στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ραντεβού με την ιστορία έχει απόψε ο Ολυμπιακός, ο οποίος στις 22:00 φιλοξενείται στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» από τον Άγιαξ και θέλει να πετύχει την πρώτη του νίκη επί ολλανδικού εδάφους για να κερδίσει μια θέση στα πλέι οφ του Champions League.Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ταξίδεψε στην Ολλανδία έχοντας οκτώ βαθμούς σε επτά αγώνες (δύο νίκες, δύο ισοπαλίες, τρεις ήττες), με το σύνολο να τον τοποθετεί αυτή τη στιγμή στην 24η θέση, την τελευταία που δίνει πρόκριση στα πλέι οφ στον πίνακα των 36 ομάδων. Για να κρατούν την τύχη στα χέρια τους οι «ερυθρόλευκοι» χρειάζονται τη νίκη, για να μην μπλέξουν σε σενάρια και ισοβαθμίες.

Ο Ολυμπιακός έχει να επιδείξει μια αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα στην Ευρώπη, χάνοντας μόνο έναν από τους τελευταίους έξι αγώνες του σε διοργανώσεις της UEFA εναντίον αντιπάλων από την Ολλανδία, ενώ έχει καταγράψει δύο νίκες και τρεις ισοπαλίες σε αυτό το διάστημα. Οι «ερυθρόλευκοι» στοχεύουν πλέον σε δύο συνεχείς εκτός έδρας νίκες στο Champions League για μόλις δεύτερη φορά στην ιστορία τους, έχοντας πετύχει αυτό το κατόρθωμα κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων του 2015-16.

Ο Άγιαξ από την πλευρά του βρίσκεται σε δύσκολη θέση και διατηρεί κάποιες ελπίδες πρόκρισης μόνο σε περίπτωση νίκης. Η ολλανδική ομάδα ξεκίνησε στη League Phase του Champions League με 5 ήττες, αλλά πλέον μετράει δύο σερί νίκες, μένοντας ζωντανή στη διεκδίκηση της πρόκρισης.

Άγιαξ και Ολυμπιακός έχουν συναντηθεί 6 φορές σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μετρώντας από δύο νίκες ο καθένας και δύο ισοπαλίες. Οι πιο πρόσφατες συναντήσεις τους χρονολογούνται από τη φάση των ομίλων του Champions League τη σεζόν 1998-99, όταν ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 εντός έδρας πριν ο Άγιαξ απαντήσει με 2-0 στο Άμστερνταμ.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Άγιαξ: Γιάρος, Γκαέι, Μπάουμαν, Μπας, Βάινταλ, Ρέγκερ, Μόκιο, Κλάασεν, Γκλουκ, Γκοντς, Ντόλμπεργκ

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Έσε, Ροντινέι, Τσικίνιο, Ζέλσον Μάρτινς, Ελ Κααμπί.

sdna.gr

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Απίστευτο: Κέρδιζε 2-0 και αποσύρθηκε ο Μουζέτι!

Τένις

|

Category image

Τελικός πρόκρισης για τον Ολυμπιακό στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα»

Ελλάδα

|

Category image

Kαι τώρα πάμε στα εκτός...

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Judgment Day στο Champions League: Το μεγάλο φινάλε της League Phase

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τραγωδία στη Ρουμανία με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Αισιόδοξα νέα για τους 3 τραυματίες

Ελλάδα

|

Category image

Το καθήκον της και... βλέπουμε

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (28/1)

TV

|

Category image

Σταθερή η κατάσταση των τριών τραυματιών μετά το τροχαίο στη Ρουμανία με θύματα φιλάθλους του ΠΑΟΚ

[Homepage Ζώνες]

|

Category image

Η Λυών στο πλευρό του ΠΑΟΚ και των οπαδών του!

Ελλάδα

|

Category image

Κλειστή η κερκίδα των οργανωμένων του ΠΑΟΚ στο Groupama Stadium!

Ελλάδα

|

Category image

Την έπαθε για πρώτη φορά

ΑΕΛ

|

Category image

Κβίντα: «Θέλουν να με κάνουν Κύπριο!»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Ανοίγει η πόρτα της εξόδου, έτοιμοι να φύγουν τέσσερις

Ελλάδα

|

Category image

Ορτέγκα: «Σε όλα τα ματς θέλουμε τη νίκη - Ο Άγιαξ είναι μία μεγάλη ομάδα»

Ελλάδα

|

Category image

Λουτσέσκου: «Η θλίψη στον ΠΑΟΚ είναι τεράστια, η σκέψη μας στις οικογένειες»

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη