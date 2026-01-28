Τελικός πρόκρισης για τον Ολυμπιακό στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα»

Ραντεβού με την ιστορία έχει απόψε ο Ολυμπιακός, ο οποίος στις 22:00 φιλοξενείται στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» από τον Άγιαξ και θέλει να πετύχει την πρώτη του νίκη επί ολλανδικού εδάφους για να κερδίσει μια θέση στα πλέι οφ του Champions League.Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ταξίδεψε στην Ολλανδία έχοντας οκτώ βαθμούς σε επτά αγώνες (δύο νίκες, δύο ισοπαλίες, τρεις ήττες), με το σύνολο να τον τοποθετεί αυτή τη στιγμή στην 24η θέση, την τελευταία που δίνει πρόκριση στα πλέι οφ στον πίνακα των 36 ομάδων. Για να κρατούν την τύχη στα χέρια τους οι «ερυθρόλευκοι» χρειάζονται τη νίκη, για να μην μπλέξουν σε σενάρια και ισοβαθμίες.

Ο Ολυμπιακός έχει να επιδείξει μια αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα στην Ευρώπη, χάνοντας μόνο έναν από τους τελευταίους έξι αγώνες του σε διοργανώσεις της UEFA εναντίον αντιπάλων από την Ολλανδία, ενώ έχει καταγράψει δύο νίκες και τρεις ισοπαλίες σε αυτό το διάστημα. Οι «ερυθρόλευκοι» στοχεύουν πλέον σε δύο συνεχείς εκτός έδρας νίκες στο Champions League για μόλις δεύτερη φορά στην ιστορία τους, έχοντας πετύχει αυτό το κατόρθωμα κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων του 2015-16.

Ο Άγιαξ από την πλευρά του βρίσκεται σε δύσκολη θέση και διατηρεί κάποιες ελπίδες πρόκρισης μόνο σε περίπτωση νίκης. Η ολλανδική ομάδα ξεκίνησε στη League Phase του Champions League με 5 ήττες, αλλά πλέον μετράει δύο σερί νίκες, μένοντας ζωντανή στη διεκδίκηση της πρόκρισης.

Άγιαξ και Ολυμπιακός έχουν συναντηθεί 6 φορές σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μετρώντας από δύο νίκες ο καθένας και δύο ισοπαλίες. Οι πιο πρόσφατες συναντήσεις τους χρονολογούνται από τη φάση των ομίλων του Champions League τη σεζόν 1998-99, όταν ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 εντός έδρας πριν ο Άγιαξ απαντήσει με 2-0 στο Άμστερνταμ.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Άγιαξ: Γιάρος, Γκαέι, Μπάουμαν, Μπας, Βάινταλ, Ρέγκερ, Μόκιο, Κλάασεν, Γκλουκ, Γκοντς, Ντόλμπεργκ

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Έσε, Ροντινέι, Τσικίνιο, Ζέλσον Μάρτινς, Ελ Κααμπί.

sdna.gr