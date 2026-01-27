Η Λυών στο πλευρό του ΠΑΟΚ και των οπαδών του!

Η Λυών στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του ΠΑΟΚ και των οπαδών του, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης μετά το τραγικό δυστύχημα που συγκλόνισε την «ασπρόμαυρη» οικογένεια.

Πέρα από τα συλλυπητήρια, η γαλλική ομάδα προχώρησε και σε μια ουσιαστική κίνηση αλληλεγγύης, ενημερώνοντας ότι οι οπαδοί της είναι έτοιμοι να προσφέρουν κάθε δυνατή βοήθεια.

Συγκεκριμένα, οι φίλοι της Λυών εξέφρασαν τη διάθεσή τους να συνδράμουν έμπρακτα τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, προσφέροντας υλικά και υποστήριξη για την προετοιμασία πανό, σε περίπτωση που οι τελευταίοι θελήσουν να προχωρήσουν σε κάποια κίνηση μνήμης προς τα επτά «αετόπουλα».

sdna.gr