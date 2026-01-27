ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Λουτσέσκου: «Η θλίψη στον ΠΑΟΚ είναι τεράστια, η σκέψη μας στις οικογένειες»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Λουτσέσκου: «Η θλίψη στον ΠΑΟΚ είναι τεράστια, η σκέψη μας στις οικογένειες»

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την τραγωδία που συγκλόνισε την οικογένεια του ΠΑΟΚ, μετά το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Τιμισοάρα της Ρουμανίας, στο οποίο ενεπλάκησαν φίλαθλοι της ομάδας.

Η τοποθέτηση του Ράζβαν Λουτσέσκου στον ρουμανικό Τύπο και στο gsp.ro.:

«Ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη οικογένεια που αυτή τη στιγμή υποφέρει»

Ο 56χρονος τεχνικός εμφανίστηκε εμφανώς συγκινημένος, δηλώνοντας σοκαρισμένος από τα γεγονότα. Έχοντας κατακτήσει δύο πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ, υπογράμμισε τη στενή σχέση που τον συνδέει με τους φιλάθλους της ομάδας.

«Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη τραγωδία. Ενδεχομένως στη Ρουμανία να μην γίνεται αντιληπτή με την ίδια ένταση μια τέτοια κατάσταση όπως εδώ. Ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, αποτελεί κάτι ξεχωριστό. Όσοι τον υποστηρίζουν νιώθουν ότι ανήκουν σε μια μεγάλη οικογένεια.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, το συναισθηματικό βάρος είναι τεράστιο. Η θλίψη είναι δύσκολο να αποτυπωθεί με λόγια, ιδίως αν σκεφτεί κανείς και τις οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών.

Η σκέψη μας βρίσκεται κοντά τους. Μιλάμε για νέους ανθρώπους και είναι πραγματικά κρίμα για όσα συνέβησαν. Τραγωδίες συμβαίνουν συνεχώς σε όλο τον κόσμο, όμως όλοι οφείλουμε να δείξουμε δύναμη και αλληλεγγύη, ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να συνεχίσουν», δήλωσε ο Λουτσέσκου.

sdna.gr 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Λυών στο πλευρό του ΠΑΟΚ και των οπαδών του!

Ελλάδα

|

Category image

Κλειστή η κερκίδα των οργανωμένων του ΠΑΟΚ στο Groupama Stadium!

Ελλάδα

|

Category image

Την έπαθε για πρώτη φορά

ΑΕΛ

|

Category image

Κβίντα: «Θέλουν να με κάνουν Κύπριο!»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Ανοίγει η πόρτα της εξόδου, έτοιμοι να φύγουν τέσσερις

Ελλάδα

|

Category image

Ορτέγκα: «Σε όλα τα ματς θέλουμε τη νίκη - Ο Άγιαξ είναι μία μεγάλη ομάδα»

Ελλάδα

|

Category image

Λουτσέσκου: «Η θλίψη στον ΠΑΟΚ είναι τεράστια, η σκέψη μας στις οικογένειες»

Ελλάδα

|

Category image

Αρνητικό ρεκόρ εισιτηρίων!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Σε συνθήκη εκτάκτου ανάγκης ο Παναθηναϊκός, κατεβαίνει με 16-17 παίκτες κόντρα στη Ρόμα!

Ελλάδα

|

Category image

Μεντιλίμπαρ: «Η σκέψη μας είναι στον ΠΑΟΚ και στις οικογένειες των θυμάτων»

Ελλάδα

|

Category image

ΚΟΠ: Επιστολές Λοϊζίδη σε ΠΑΟΚ και ΕΠΟ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Κύπρος καλεί Κάστανο!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τα μηνύματα των ομάδων μας για την τραγωδία με τους φίλους του ΠΑΟΚ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

100 παιχνίδια με Μπεργκ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Θρήνος για το δυστύχημα στη Ρουμανία: Κεράκια και κασκόλ έξω από την Τούμπα

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη