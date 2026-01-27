Λουτσέσκου: «Η θλίψη στον ΠΑΟΚ είναι τεράστια, η σκέψη μας στις οικογένειες»

Η τοποθέτηση του Ράζβαν Λουτσέσκου στον ρουμανικό Τύπο και στο gsp.ro.:

«Ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη οικογένεια που αυτή τη στιγμή υποφέρει»

Ο 56χρονος τεχνικός εμφανίστηκε εμφανώς συγκινημένος, δηλώνοντας σοκαρισμένος από τα γεγονότα. Έχοντας κατακτήσει δύο πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ, υπογράμμισε τη στενή σχέση που τον συνδέει με τους φιλάθλους της ομάδας.

«Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη τραγωδία. Ενδεχομένως στη Ρουμανία να μην γίνεται αντιληπτή με την ίδια ένταση μια τέτοια κατάσταση όπως εδώ. Ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, αποτελεί κάτι ξεχωριστό. Όσοι τον υποστηρίζουν νιώθουν ότι ανήκουν σε μια μεγάλη οικογένεια.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, το συναισθηματικό βάρος είναι τεράστιο. Η θλίψη είναι δύσκολο να αποτυπωθεί με λόγια, ιδίως αν σκεφτεί κανείς και τις οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών.

Η σκέψη μας βρίσκεται κοντά τους. Μιλάμε για νέους ανθρώπους και είναι πραγματικά κρίμα για όσα συνέβησαν. Τραγωδίες συμβαίνουν συνεχώς σε όλο τον κόσμο, όμως όλοι οφείλουμε να δείξουμε δύναμη και αλληλεγγύη, ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να συνεχίσουν», δήλωσε ο Λουτσέσκου.

sdna.gr