Παναθηναϊκός: Ανοίγει η πόρτα της εξόδου, έτοιμοι να φύγουν τέσσερις

Σε «πυρετό» διαπραγματεύσεων για την μεταγραφική ενίσχυση του ρόστερ, είναι οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Πέρα από τις προσθήκες που θα γίνουν μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου, δεδομένα θα υπάρξουν και αποχωρήσεις. Με τις εξελίξεις σε τέσσερις υποθέσεις να είναι άμεσες για την «ελάφρυνση» του έμψυχου δυναμικού.

Ο λόγος για τους Μαντσίνι, Βιλένα, Μλαντένοβιτς και Σφιντέρσκι. Οι συγκεκριμένοι παίκτες βρίσκονται στην πόρτα της εξόδου. Άλλωστε ο Ράφα Μπενίτεθ έχει ζητήσει να είναι μικρότερος ο αριθμός που θα προπονείται με την ομάδα. Συνυπολογίζοντας τις προσθήκες που θα γίνουν, αυτόματα προκύπτει ανάγκη και για αποχωρήσεις.

Οι δύο εξ αυτών των περιπτώσεων θα έχουν πιο άμεσες εξελίξεις. Για τον Βιλένα υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδα της Κύπρου προκειμένου να πάει δανεικός. Η πλευρά του παίκτη με τη σειρά της, έχει ενημερώσει πως περιμένει πρόταση από ομάδα που προέρχεται από Αραβική χώρα, μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Κατά συνέπειες το ερχόμενο διήμερο θα καθορίσει πολλά για το που θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ολλανδός.

Αναφορικά με τον Μαντσίνι, θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο πως θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο, χωρίς να είναι ξεκάθαρος ακόμη ο τελικός προορισμός του. Δεν είναι μία η ομάδα που έχει δείξει επίσημο ενδιαφέρον. Ο Παναθηναϊκός του έχει δώσει το ελεύθερο να διαλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και οι πληροφορίες αναφέρουν πως τις προσεχείς μέρες ή και ώρες, θα μεταβεί στο νησί για απ’ ευθείας επαφές.

Όσο για τον Σφιντέρσκι, έχει κατατεθεί πρόταση από ομάδα της Πολωνίας που δεν έχει καλύψει τα θέλω του Παναθηναϊκού. Το θέμα παραμένει ανοιχτό. Είναι προφανές πάντως, πως δεν θα μείνει για πολύ ακόμη στο «τριφύλλι» ο έμπειρος επιθετικός.

Τέλος, ο Μλαντένοβιτς από τη στιγμή που το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, αναμένεται να υπάρξει συζήτηση για πρόωρο τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών.

